用吹風機溫熱2穴位 竟可幫降血壓改善體質

2018年11月16日 15:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

冬天到了，怕冷的朋友又要被寒冷折磨了。有虛寒毛病的人，除了去泡溫泉或在家泡腳，還有其他暖身更好的選擇嗎？日本醫學博士川嶋朗長年研究虛寒症，找到了最簡單的溫灸術！他建議，只有準備一支吹風機，溫熱身上兩個穴位，就能達到暖身功效，更重要的是，還可降血壓和改善體質。

川嶋朗在《吹風機溫灸術：穴道熱熱吹，病痛快快好》一書中提到，中醫認為高血壓是氣血循環受阻，它會令人產生臉部潮紅或潮熱，以及肩膀痠痛、頭痛的症狀。

川嶋朗長年提倡身體要保暖的觀念，他教導病人最簡單的溫灸術，其實一支吹風機就夠了。他他指出，吹風機溫灸術可消除氣血阻滯、降低血壓，而其中最具療效的穴位是曲池與少海。

曲池穴位於大腸經上的穴位，這條經絡始於食指，行經手臂、肩部、臉部。刺激這處穴位，能使臉部潮紅或潮熱消退，並且降低血壓。少海則位於從無名指行經手臂，通往心臟的心經上，具有抑制心臟過度興奮的功效，避免心跳加速。少海穴對耳鳴也很有效。

川嶋朗解釋，吹風機吹這兩個穴位不但立時有效，針灸這兩處穴位還能使血壓下降。因此，定期以吹風機溫熱，還能改善體質。不過，川嶋朗提醒，正在接受降血壓治療的人，切勿因此突然中斷服藥等療程，後果將不堪設想。吹風機溫灸術只能作為輔助療法。

(中時電子報)