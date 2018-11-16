檢出硫化合物！變色疫苗原廠報告出爐

2018年11月16日 15:34 中時 陳儷方 林周義、

食藥署藥品組科長洪國登。（林周義攝）

膠塞示意圖。（食藥署提供）

(更新16:55)變色流感疫苗報告出爐！食藥署今（16日）召開說明會表示，根據賽諾菲原廠報告，在疫苗藥劑中檢出硫化合物，推測原因為針筒中用於防止疫苗外漏的膠塞，在製造過程中遇上高溫，或重複硫化反應，溶出硫化合物導致變色，內容的真實性仍待食藥署進一步檢查。

上月25日，疾管署於北市聯醫林森院區發現1劑外觀呈咖啡色的流感疫苗，事發後即停止27萬劑同批號疫苗的施打。食藥署要求賽諾菲公司15日交出報告，並於當晚11時30份收到電子版報告。停用的疫苗銷毀與否，需待食藥署認定是否為系統性問題而定。

食藥署藥品組科長洪國登表示，根據法國原廠調查，變色的藥劑中含有硫化合物。用於防止疫苗外漏的膠塞，在製造過程中溶出硫化合物。硫化合物在接觸到藥劑後，令原為透明的藥劑變為咖啡色。原廠表示，此案例為全球首例。

清大化學系教授凌永健表示，橡膠的製造過程中，為讓汁液變為固體，需加上硫化合物進行反應。若添加太多，可能導致反應不完全而有所殘留，遇上有機溶劑或高溫就會溶出。接觸到人體將引起皮膚過敏反應；不小心吞食，則對人體有害。因溶出速度不快，疫苗有可能躲過第一次的檢查，送往接種時才被發現有問題。

賽諾菲公司表示，疫苗的生產過程並無問題，強調異常的發生率低於百萬分之一。為避免類似事件發生，正與供應商攜手找出改進方式，並配合政府單位的決策進行後續處理。

截至目前為止，食藥署並未接獲類似的不良品通報。因未正式收到原廠的紙本報告，異常原因仍待評估，無法預計何時會有結果。

長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海對此表示，由於衛福部尚未公布硫化物的種類，以及濃度如何，因此尚無法判斷誤打後對人體的影響，衛福部既然已經拿到廠商的報告，就應該公布硫化物的種類及濃度。

(中時 )