彰化》彰化鐵路高架化、捷運到南彰政見說不夠！藍綠隔空再駁火

2018年11月16日 15:42 中時 吳敏菁

彰化縣鐵路高架化、捷運到南彰成了彰化縣長選舉藍、綠攻防的重點，彰化縣候選人王惠美交流平台臉書社群，再播放彰化高鐵還要等多少？南彰不能有捷運，彰化人不能當二等公民，轟魏明谷不夠力；魏明谷陣營也隔空開火，炮擊王惠美過去4年不關心，選舉到了才在著急，操作「前瞻」、「行政程序」干擾彰化市鐵路高架化建設的進行。

王惠美競選團隊播放競選短片，彰化鐵路高架化到底還要等多久？影片中王惠美在立院賴清德質詢彰化鐵路高架化到底可不可以納入前瞻，賴清德說這個我們也可以納入啊，鏡頭又轉到王惠美說，已經到了國發會、已經到了最後階段了，最後就只是錢啊！給我們明確，國發會主委說，收到文一定召開，這個案子就國發會是還沒有完成所的行程程序。王惠美抨擊「當政府行政效率不彰，只是為了騙選票，你不去幫忙背出」。

緊接著影片又播放，彰化鐵路高架化遲遲沒動靜，那彰化捷運呢？影片繼續轉移到新聞報導，總統府祕書掌陳菊宣布高雄捷運從岡山延伸到路竹明年將動工，總統蔡英文也說南投也要有捷運了，畫面一轉，魏明谷說四處都說要蓋捷運，還說捷運要到二水，竹塘、溪州、埔心、二林，就像叫南彰長輩鄉親，背鋤頭、做捷運去巡田水，最後影片打出「縣長是你不夠力，還是你黑白講？彰化人不能當二等公民、彰南人不能當二等縣民。」等字。

魏明谷競選團隊馬上回擊，王惠美過去四年不關心彰化市鐵路高架化，到了選舉才在著急，干擾，還百般抹黑認真打拚的魏縣長與縣府團隊，鄉親們，你們認同嗎？當初在立法院反對前瞻的人是誰？阻擋前瞻預算的是誰？就是國民黨跟王惠美。現在卻把自己說的好像是爭取前瞻最努力的人，欺騙社會大眾。

魏明谷陣營強調，魏明谷主張，「先有公路，再談軌道」，是符合鄉親需求的可行作法。捷運目前優先進行台中綠線延伸彰化市，彰化捷運串聯鹿港、和美。王惠美為了選舉，未經縝密思考，草率提出「彰南蓋捷運」的政見，開始不敢承認無署名旗幟

，被踢爆後才說支持者自發行為，不敢捍衛自己政見，上禮拜又在彰南到處插旗，辦「牽手要捷運」活動，說自己代表彰化人要捷運的心聲。「一意孤行」、「出事不承認」、「被抓到才硬凹」，未來當縣長，大家真的放心嗎？

對於魏明谷團隊的聲明，王惠美競選總部表示，相信彰化鄉親是有智慧的，眼睛是雪亮的，改造彰化、翻轉命運是彰化鄉親的共識。

魏明谷陣營表示，希望王惠美委員能夠接受魏明谷縣長的邀請，針對各自政策進行一對一公開辯論，讓更多彰化鄉親了解誰的規劃最合乎彰化縣的需求。

(中時 )