雲林》李進勇告張麗善使奧步水井費張冠李戴

2018年11月16日 15:37 中時 許素惠

雲林縣長李進勇競選總部發言人張凱傑（右三）在律師簡承佑（右四）等陪同下，針對水井規費案控告對手張麗善違反《選罷法》。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇競選總部發言人張凱傑提出證據，證明對手張麗善文宣引用的水井規費收據不是農業水井，而是大埤鄉農會乾燥廠營業用水井繳費收據，而依規定，工業等營業用水井本來就得收費。（許素惠攝）

僅管蔡英文總統多次發布指農業水井規費全國都免繳，雲林縣長候選人張麗善仍透過文宣、網路、宣傳車等散布要收消息，對手李進勇陣營下午提出張陣營張冠李戴將縣府免收又井規費公告扭曲為收費公文，以及以營業用水井繳費收據做文宣，讓選民以為農業水井要收費等證據，控告張散布不實謠言，意圖使人不當選。

張麗善競選總部發言人周柏吟回應，水井費攸關雲林農民權益，有收就有收，沒收就沒收，本來就是得受公評之事！農民和雲林鄉親有疑慮，在網路發表意見，李進勇身為縣長屢次揚言提吿，欲使一般民眾畏懼，不敢討論，既然如此，張麗善就來替農民發問，不會畏懼李進勇的恐嚇。

李進勇競選總發言人張凱傑在律師簡承佑、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮長候選人林新丁、議員候選人顏旭懋虎尾鎮代林武正及眾多支持者陪同下，手持「奧步抓到了！張麗善造假一流！」手板，按鈴告張麗善違反《選罷法》。

張凱傑出示張麗善宣傳車錄音、夾報文宣、以及張麗善文宣引用的繳費收正本與縣府免收水井規費公文正本等證據，交叉比對證明張麗善移花接木造假。

張凱傑指出，張麗善將縣政府免收水井規費的公告扭曲為「收費公文」，做成為文宣，而營業用水井本來就得繳費，她卻在文宣上引用大埤鄉農會乾燥廠營業用水井的繳費收據，意圖使民眾誤以為農業水井仍要收費，手段可惡。

另外，張麗善陣營15日開始也在網路將成功大學研究團隊測試抽水、對地下水位的影響所安裝的水表，指稱是縣府為收取水井規費所安裝，再度指鹿為馬，宣傳車宣傳「一隻水井2700元…」誤導民眾。

簡承佑表示，張麗善操弄水井規費謠言已經涉嫌違反《選罷法》第104條，意圖使候選人不當選，並以文字、圖畫散布謠言。

(中時 )