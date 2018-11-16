《我身後的陶斯》大結局收視破新高 蘇志燮下周抵台分享拍攝秘辛

2018年11月16日 15:51 時報周刊 張毓琪

蘇志燮與姜其永玩鼻子親親，觀眾大喊不舒服。KKTV提供

韓劇《我身後的陶斯》昨(15)在韓播出大結局，收視率衝破10.5％，除了成為該劇收視的最高紀錄之外，更笑納同時段戲劇收視冠軍，全劇平均收視率8.47%。由蘇志燮所飾演的特務「金本」在洗刷冤屈、恢復情報員身份後，終於為前同事與女主角報仇，讓網友直呼：「大蘇帥出新高度！」改邪歸正的Ｊ國際代表「陳容泰」在完成任務後「死而復生」，成為「王正男」的弟弟「王美男」，不改自戀本性，賣起「美男咖啡」，笑翻一干網友。而大家最關心的是，金本是否成為雙胞胎真正的「爸爸」，編劇也在最後給了交代，與高愛麟一起戴上了「婚戒」，在南山上一起喝萊姆氣泡酒，雖然是為了出任務而假扮夫婦，也算是一了劇迷心願。

蘇志燮睽違近三年回歸小螢幕，《我身後的陶斯》從開播至完結都佳評如潮，在收視率的反應也是節節高升。劇中他形象高冷、跟人保持距離，卻細心照顧女主角的雙胞胎小孩，更不計形象扮成各種人物如「算命師」、「村姑」等等，反差萌讓觀眾笑翻。最後KIS大嬸軍團唯一的男性「金尚烈」要求跟金本「鼻子親親」，讓觀眾崩潰大喊：「不舒服！」

另外一個受到大家喜愛的要角「陳容泰」，雖然身為反派但既膽小又囉唆，被封為「搞笑系代表」，後來被金本感動，決定協助金本揪出真凶，卻不幸中槍倒地，讓觀眾惋惜不已，還好最後編劇還是給了他一個美好結局，換了新身份過著平凡的生活。飾演「陳容泰」的演員孫浩俊表示能因為這部戲受到觀眾的喜愛、一直拍攝到完結篇感到很幸福：「很高興身為一個演員能夠挑戰『第一次飾演反派』這個課題。我想結束之後我應該會很想念陳容泰這個角色」

在大結局之後，蘇志燮將於下周六(11/24)訪台，抵台當天將先出席「《我身後的陶斯》訪台記者會-KKBOX Prime Event」。隨即於隔天 11/25(日)下午13:00現身於台北市松菸文創園區一樓的文化廣場，出席「《我身後的陶斯》訪台活動」，與粉絲們分享拍戲點滴。25日之活動為所有民眾皆可參加，現場還有公平機會上台獲得由蘇志燮親手贈送的簽名海報！現場另設有「KKBOX Prime 會員專屬特區」，開放給350名KKBOX prime會員可近距離看到蘇志燮，11/12(一)開放報名「入場資格」抽選登記後，短短三小時內便湧入上千報名人次，可見蘇志燮的超凡魅力。為維護參與活動的民眾安全，主辦單位屆時將視現場情況進行人潮控管，相關活動詳情與規範請上KKTV官方網站。

(時報周刊)