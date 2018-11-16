戴立綱戶外開講 鄉親陪過生日

2018年11月16日 15:47 中時 蕭雅玲

戴立綱主持中天《新聞龍捲風》節目，日前走出戶外開講，收視表現亮眼，15日4歲以上平均收視1.25（總收視人口146.1萬），最高收視達2.11，持續穩坐同時段節目收視冠軍。節目今（16日）再度南下，前往台南關帝殿舉辦「新聞龍捲風-決戰南台灣」第三場戶外開講，剛好是戴立綱的生日，雖然沒能跟家人一起度過，但能跟台南鄉親在工作中度過，他一點也不覺得孤單。

戴立綱主持《新聞龍捲風》邁入第6個年頭，當初接下主持任務時，家中意見兩極，一度出現反對聲浪，「6年多前老闆突然把我找去，說要開一個談話性節目，說我是最適合的人選，回家跟家人討論他們覺得我專業氣象主播當得好好的，何必去碰觸別的領域。」但媽媽就鼓勵我多嘗試。

回憶《新聞龍捲風》剛開播時，戴立綱展現獨特個人風格與魅力，跟著時事議題隨時做變化，成功抓住觀眾胃口，他也說：「節目無所不包隨時做變化，觀眾想看神秘事件就聊外星人，有重大社會事件也可馬上轉換內容，政治熱的時候聊政治，用庶民的話語就是『接地氣』。」戴立綱接地氣的方式就是下苦功做好準備，大學時念大氣科學系、研究所則是政治研究所，自覺我吸收訊息的速度很快，可以很快把想說的傳達給民眾，「政治就像氣象一樣，講得太深入、太學術民眾不一定懂，而是要讓民眾能有效接收到訊息內容。」

(中時 )