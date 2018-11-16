故宮小編又來了！人氣商品參選 有蜂蜜檸檬也有愛的摩天輪！

2018年11月16日 15:49 中時電子報 張達智

可以泡蜂蜜檸檬的手繪牡丹茶組。（圖片來源：【故宮精品】臉書專頁）

愛的摩天輪之「好緣」茶具。（圖片來源：【故宮精品】臉書專頁）

臉書小編群裡「頂港有名聲，下港尚出名」的故宮精品小編又有新話題了！這回故宮小編搭上最夯的政治話題，推出「人氣商品的參選主張」，不管是「蜂蜜檸檬」還是「愛的摩天輪」，或是「沒化妝」也可以照的鏡子，風趣又幽默地推銷故宮商品，再度引起熱烈迴響。

故宮精品粉絲團小編，去年3月發表一篇「發薪前VS.發薪後」照片，用仿宋汝窯蓮花碗吃泡麵的貼文，一夕間人人瘋傳；這篇貼文被網友說，「故宮小編被全聯小編帶壞了」，沒想到引來全聯小編留言：「聽說這裡有人被我帶壞了（撥頭髮）」，故宮小編也妙回，「嗯~寶傑，你怎麼說？聽說還有粉絲建議我們在一起耶~(北鼻~)」。

之後故宮小編更貼出一篇「小資小編的敗家計畫」，還Tag全聯「在一起你怕了嗎？」，引爆全台首度社群小編大亂鬥，成功打響故宮小編名號。

隨著選戰進入白熱化，故宮精品小編14日貼出【人氣商品的參選主張】一文，表示「願有緣人都可搭上愛的摩天輪，在空中再來杯蜂蜜檸檬，讓心不再又老又窮~」，最後更寫道「#沒有靠山那就來個好墊靠自己」、「#為什麼沒化妝就不能出門((抓頭)、「#快來故宮看國寶讓心變富有咖實在」。

而故宮小編推銷的商品，包括可以「一起來泡蜂蜜檸檬」的手繪牡丹茶組、「願天下有情人都可以搭上愛的摩天輪」的茶具，還有「讓心不再又老又窮」的馬克杯，還有「沒化妝也沒關係」的手抽鏡。

對於故宮小編超有埂的文案，網友回應「我投小編和靠腰XD如果封館人家就不投了喔（7pupu）「、「推這種產品會害大家都想跟摩天輪結婚啦」、「誰要封館 over my dead body！」。

(中時電子報)