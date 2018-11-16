久病厭世婦飲鹽酸自殺 警方開道送醫救回一命

2018年11月16日 16:04 中時 劉秀芬

麻豆警方15日晚間接獲通報轄內有人喝農藥自殺，警方到達現場後發現一名婦人久病厭世喝下鹽酸尋短，因鄰近救護車至該處需時15分鐘，麻豆派出所所長張榮峻當機立斷將婦人抱上家屬車輛，由警方在前開道送往最近之新樓醫院，沿途開啟警笛3分鐘抵達醫院，婦人經搶救後暫無生命危險。

台南市警局局麻豆派出所所長張榮峻率警員李庚翰於晚間擔服巡邏勤務時，約於19時左右接獲通報稱轄內有人喝農藥自殺，情況相當危急，警方到達現場後發現係一名婦人久病厭世，當天晚上突然喝下浴室清潔用鹽酸意圖尋短，警方到場時婦人體況已相當虛弱。

李員見狀詢問家屬有沒有牛奶先讓婦人食用，惟屋內剛好沒有牛奶，且當地救護車因另案出勤處理其他事故，調派鄰近救護車至該處需時15分鐘，所長張榮峻當機立斷將婦人抱上家屬車輛，由警方在前開道送往最近之新樓醫院。該時段正值用車尖峰時段，一度遭遇紅燈、車陣阻擋，警方沿途開啟警笛，使用喇叭警示，提醒用路人避讓，讓原本10分鐘之車程縮短為3分鐘，婦人經送醫搶救後也暫無生命危險。

麻豆分局分局長楊慶裕表示，保護人民的生命財產是警方天職，同仁秉持視民如親精神之機智應變表現謂可圈可點。惟本次緊急開道過程仍有駕駛未禮讓警備車，在此提醒用路人，如行車途中發現鳴笛執行公務之警備車、消防車或救護車，均需立即避讓將道路讓出，簡單的動作可能就影響一條寶貴的生命。

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(中時 )