「X分鐘看完電影」被控侵權首開庭 谷阿莫辯： 合理使用

網紅谷阿莫「X分鐘看完電影」被片商就13部電影提告違反著作權法，他出庭否認侵權營利。（王己由攝）

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中時

網路紅人「谷阿莫」以「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片爆紅，但有片商認為「屍速列車」等13部影片遭侵權，對他提告，檢察官依違反著作權法「擅自改作」罪將谷阿莫起訴，台北地方法院今(16)日首次開庭。本名仲惟鼎的谷阿莫強調，他是合理使用，

律師則說依英美國家的見解，谷阿莫的詼諧改作行為，確為合理使用，符合現代新的著作權法。

法官下午開庭，谷阿莫承認有改作的事實，但是個人行為與他任負責人的公司無關，未透過Youtube營利，也尺知獎金如何計算，更不是為營利目的要拿Youtube給的獎金，才去從事改作創作。他的律師說，提告的片商公司，都是被授權者，程序上應先查明有無取得改作、傳輸的專屬授權，若片商未獲專屬授權，則本案就無告訴權，程序上就不能受理本案。

提告的4家片商公司代理人，都回答法官表示有與谷阿莫商談和解可能的意願。法官諭知雙方可私下協商和解再陳報，但強調因還在調查有無專屬授權等程序問題，當庭記明筆錄，雙方若確實有進行和解，都不會影響日後對本案實體部分的認定。

谷阿莫自2015年初開始解說電影，擷取3至5分鐘電影、影集片段，來對各國電影與影集影評，以「X分鐘看完XXX」等標題，放上網路供人點閱，每部影評幾乎都有數十萬點閱人次。其中13部影片被「又水整合」等多家影視公司指控侵權。

(中時 )

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