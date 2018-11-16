高雄》是誰製造韓流？黃創夏點名這9大「惡人」

總統蔡英文。(圖／本報資料照，王德為攝)

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉僅剩一周的時間，六都中的高雄選情讓人熱血沸騰，國民黨候選人韓國瑜在近一個月期間密集辦了三場造勢活動，都吸引不少支持者參與，對於韓流能發光發熱，資深媒體人黃創夏指出，點名藍綠的9人，稱是這些人的無能造就了韓國瑜，烘托出韓國瑜的光芒。

回顧近幾個月來，綠營荒唐作為層出不窮，總統蔡英文8月23日乘裝甲車赴嘉義出巡，遭災民嗆下車用走的。另外，被蔡英文力捧接任韓國瑜北農總經理之位的吳音寧，在上任之初因質詢營收成長率時答不出來，意外揭開她看不懂財報，而被外界戲稱是兩百五十萬實習生。更令人記憶猶新的還有，前促轉會副主委張天欽因「東廠事件」被爆政治操作，而火速請辭下台獲准。

前教育部長吳茂昆也因為操作台大校長任命案，因不勘自身爭議做為遭外界砲轟，自行請辭獲准。此外，上個月鬧得沸沸揚揚的民進黨立委邱議瑩在LINE群組稱韓國瑜政見陪睡說，她因過度扭曲韓國瑜原意並堅持自己沒有失言，被網友灌爆臉書，至今已累積130多萬則留言。

黃創夏今在臉書表示，蔡英文丶陳菊丶吳音寧丶吳茂昆丶張天欽丶王世堅、邱議瑩⋯⋯請好好記住這些名字，他們都是「韓流」的功臣，還有吳敦義丶朱立倫和馬英九，他們的無能，烘托了韓國瑜的光芒。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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