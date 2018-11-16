基隆》市長候選人另類吸票　名模外甥女「逆天長腿」超撩人

2018年11月16日 16:01 中時 李怡萱

小蒜2014年曾陪同舅舅謝立功掃街拜票。（報系資料照）

謝立功外甥女小蒜7日晚間現身造勢晚會，吸引不少目光。（謝立功提供）

小蒜2014年曾陪同舅舅謝立功掃街拜票。（報系資料照）

小蒜曾是雅虎奇摩網拍13姬之一。（翻攝自小蒜臉書）

小蒜曾是雅虎奇摩網拍13姬之一。（翻攝自小蒜臉書）

小蒜有一雙筆直修長的美腿。（翻攝自小蒜臉書）

國民黨基隆市長候選人謝立功近日瘋狂掃街拜票，希望集中泛藍選票，而為了吸引年輕選民青睞，謝立功也大打「親情美女牌」，他的外甥女「小蒜」高郁潔將7日現身造勢晚會，高顏值成了矚目焦點。而小蒜曾是雅虎奇摩網拍13姬之一，逆天長腿配上靈動大眼，希望能吸引年輕首投族目光。

謝立功表示，選舉除了競選團隊外，實際上包括自己的親友們各個都是鼎力相助，像是外甥女高郁潔聽到舅舅正在選舉，而且正陷於「苦戰」之中，所以特地來參加7日晚間的國民黨造勢大會，希望能助他一臂之力，讓他感受到親情的溫暖。

謝立功外甥女小蒜來頭不小，擁有身高163公分，一雙招牌美腿更是筆直修長。雅虎除了外型亮麗外，她也曾是奇摩網站票選冠軍美女，是當年網拍御用模特兒，目前則幫助家人打理鞋業生意，為了舅舅的選情，也算是短暫「復出」在眾人眼前亮相，希望能吸引年輕首投族目光。

為了拼贏選戰，謝立功陣營可說是「無所不用其極」，除了前總統馬英九3度至基隆幫忙站台輔選，還請來前行政院場張善政擔任競選顧問。而基隆今年也有不少年輕首投族，在「票票必爭」的情況下，謝立功在選戰到數階段打出「親情美女牌」，希望吸引年輕選票入匭。

謝立功競總則表示，選戰已經進入最後倒數，目前謝立功正在和小蒜喬時間，因她有自己的工作，如果時間能配合，將會到基隆幫忙舅舅掃街拉票，進行最後衝刺。

(中時 )