新竹縣賄選滿天飛 1天查獲6件現金買票案4羈押

2018年11月16日 16:03 中時 羅浚濱

新竹地檢察署檢察官15日分別出擊，各自指揮專案小組查獲共6件現金買票案，合計拘提7人，逮捕現行犯1名，傳喚78人，搜索8處，自動繳回犯罪所得7萬元，檢察官諭知交保6人，向法院聲請羈押禁見獲准4人。

張凱絜檢察官日前接獲情資，北埔鄉某陳姓村長候選人及其弟在10、11月間，以每人1千元賄選選民支持當選村長。昨指揮警方拘提2人，傳訊12人並搜索1處。該候選人及其弟均供認涉嫌以現金賄選，檢方訊後認無羈押必要，依違反選罷法諭令該候選人6萬元，其弟2萬元交保侯傳，涉嫌人並主動繳回犯罪所得8千元。

橫山鄉某鄉代表候選人，10月間以每人2千元向大肚村選民賄選。陳興男檢察官指揮警調搜證後同時傳訊27人，搜索1處。該候選人否認，因已有多名證人指證，檢察官訊後認無羈押必要，諭令該候選人10萬元交保侯傳，涉嫌人主動繳回犯罪所得1萬4千元。

竹北市尚義里某鄰鄰長涉嫌10月間，以每人1千元幫王姓縣議員買票行選。邱志平檢察官搜證後拘提1人，傳訊16人並搜索1處，涉嫌人主動繳回犯罪所得4萬元，該鄰長僅坦承部分犯行，檢察官認有串供之虞，法院聲請羈押禁見獲准。

尖石鄉某游姓鄉民代表候選人之子，8月間透過2名樁腳，以每人2千元賄選選民。蘇恆毅檢察官傳訊13人並搜索5處。游姓候選人之子及2名樁腳坦承部分犯行，檢察官認有串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

關西顉某陳姓鎮代表候選人（10月11日被新竹縣選委會取消候選人資格），10月初透過某陳姓樁腳向關西鎮陳姓宗親會會員，假藉走路工之名義，以每戶2千元向該宗親會會員賄選，並自發性請其等一併支持某縣長候選人，其中2名收賄者不良於行，顯有賄選之嫌。

郭維翰檢察官傳訊13人，該陳姓原候選人及陳姓樁腳均供認涉嫌現金賄選，檢察官諭令該原候選人3萬元交保侯傳，涉嫌人主動繳回犯罪所得8千元。

橫山鄉某羅姓鄉代表候選人，14日透過吳姓樁腳正以每人1千元賄選。黃翊雯檢察官昨拘提4人，傳訊2人並逮捕現行犯1人。羅姓候選人及吳姓樁腳供認涉賄，檢察官訊後諭羅姓候選人8萬元、吳姓樁腳5萬元交保侯傳。

(中時 )