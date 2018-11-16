遠東航空開放國內線前360天可訂位 Line客服貼心

遠航獨家Line線上客服。圖：遠航提供

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遠航Line官方帳號QR code。圖：遠航提供

為了服務廣大的旅客，遠東航空國內航線將自2018年11月起，調整開放預先訂位天數至360天前，以方便旅客安排行程及銜接國際航段行程，提升訂位的便利性，更能符合離島居民及國內外旅客提早規劃旅遊行程之需求。小三通船班因配合船公司作業，仍維持目前90天前開放船班訂位之期限。

另為了提供旅客更多元、完善的服務，遠航也開通Line線上客服功能，為國內航空首例，除發佈遠東航空的最新資訊外，也提供專人為旅客解答訂位購票、航班時刻、搭機須知等相關諮詢服務，旅客可以手機提問同時減少電話等候之時間。

自107年11月16日起至107年12月31日止，凡經由遠航Line線上客服完成訂位購票之旅客，於活動期間內將「遠航Line線上客服最貼心，我的訂位代號是xxxxxx」私訊遠航Line線上客服，即可參加抽獎活動，獎品為遠航經典空服公仔及Q版運動毛巾各一份，幸運兒只有10名，歡迎旅客加入遠航Line官方帳號。得獎名單於108年1月7日於遠航Line官方帳號公佈。

遠航Line官方帳號：

服務內容：訂位購票、航班時刻、搭機須知等相關諮詢服務

服務時間：週一~週日 08:00~17:00

下列四種方式可加入遠航Line官方帳號：

ㄧ：1. 造訪遠航官方網站 http://www.fat.com.tw

2. 點選瀏覽器最下方 Line 連結

3. 掃描遠航Line官方帳號QR code，選擇「加入」即可。

二：1. 從手機版Line，於「加入好友」畫面中點選[官方帳號]

2. 搜尋輸入「遠東航空」之後點選[加入+]

三：1. 從手機版Line，於「加入好友」畫面中點選使用「ID搜尋」2. 輸入Line帳號【 @fatloveu】→加入。

四：掃描遠航Line官方帳號QR code將自動加入Line帳號

(工商 )

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