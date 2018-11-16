花蓮》徒步「叢林巷戰」或車隊「平原路戰」 徐榛蔚拜票獲熱情回應

花蓮縣長候選人徐榛蔚下鄉拜票，爭取選民認同。（徐榛蔚服務處提供）

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花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）在車上揮手致意，受到民眾熱情歡迎。（徐榛蔚服務處提供）
花蓮縣長候選人徐榛蔚下鄉拜票時，偏鄉老婦感動極了 。（徐榛蔚服務處提供）

花蓮五合一選舉倒數計時，縣長候選人徐榛蔚16日再度南區鄉鎮掃街，從徒步「叢林巷戰」，到車隊「平原路戰」，都能贏得熱情回饋。

徐榛蔚足跡早已遍及花蓮縣各村里、部落，此次選舉不管車隊掃街或徒步巷戰，既深且廣，都讓鄉親感受到誠意，徐榛蔚不斷提醒鄉親要防堵選舉奧步，不要輕信謠言，應集中選票，讓國民黨五合一選舉全壘打。未來縣鄉一心、府會合力，就能完成對鄉親的承諾，延續花蓮的幸福。

徐榛蔚說：「選戰在即，我們不怕風、不怕雨，不怕任何假消息和人身攻擊，絕不屈服、奮戰到底，花蓮要走出自己的路！」不少人回應：「徐榛蔚不怕錦衣衛！」鼓勵她堅持下去，再撐8天出頭天。

徐榛蔚一向秉持「不批評、不謾罵、不回應」的「三不原則」，一步一腳印，以包容、正向的態度打選戰，所到之處，處處展現高人氣，村里、部落民眾歡呼力挺，紛紛豎起大拇指，為1號的她加油打氣，更有深居偏鄉的部居長者一邊拭淚一邊說：「謝謝妳來看我！」

昨天下午，她在縣議員候選人黃玲蘭、潘月霞、陳英妹、瑞穗鄉長候選人陳進光、瑞穗農會理事長羅文騰、總幹事黃盛皇、萬榮鄉長候選人古明光等多人陪同下，分別前往玉里鎮、瑞穗鄉、萬榮鄉等地掃街拜票，受到民眾熱情歡迎。

(中時 )

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