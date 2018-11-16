性感開唱〈有一個姑娘〉 莫文蔚：我的鋼琴是用來爬的

2018年11月16日 16:10 時報周刊 張毓琪

費玉清不知道〈魂斗羅〉是什麼，心著想著它是甜的還鹹的。中天提供

中天綜合台明（11/17）晚間8點播出大型音樂挑戰節目《天籟之戰2》，賽制由素人歌手選擇想要挑戰的唱將，並且挑選曲目PK，然後由觀眾投票選出最終獲勝者，天籟唱將陣容有費玉清、莫文蔚、華晨宇、楊坤，張杰。賽季已經進行一半這次楊坤休戰，由尚未贏得首勝的莫文蔚出戰，她為此卯足全力，脫了高跟鞋甚至爬上鋼琴，讓眾人看得如癡如醉，果真順利拿下第一個勝利。

華晨宇則是為了配合應戰歌曲〈代號魂斗羅〉，特別找來費玉清及楊坤一起挑戰電玩「魂斗羅」，費玉清搞不清楚玩法，還一度錯認自己的角色，指著螢幕說：「我在翻跟斗，好厲害。」華晨宇笑回：「費叔叔~那個人（翻跟斗的電玩角色）不是你！」逗得大家哈哈大笑。

莫文蔚將出席本屆金馬獎，暌違11年3度登上金馬舞台壓軸演出，歌唱實力無庸置疑，沒想到在《天籟之戰2》從首集到第5集卻接連挑戰失敗，第6集莫文蔚應戰的歌曲是〈有一個姑娘〉，為了改編這首耳熟能詳的戲劇插曲，她絞盡腦汁，將原本輕快的旋律融合自己的歌曲〈陰天〉的元素，呈現慵懶又性感的莫式唱腔，一字一句悠悠唱來，情緒十分投入的莫文蔚甚至半躺在鋼琴上，舉手投足散發的性感讓許多歌迷忍不住說張著嘴巴聽歌、口水都流出來了….演唱一結束，主持人立刻笑說：「受不了！看不夠！吃不消！」莫文蔚笑回：「每次演唱會唱〈陰天〉這首歌時，都會不知不覺爬到鋼琴上，我的鋼琴是用來爬的，不是用來彈的。」笑翻全場。

華晨宇改編網路洗腦神曲〈我的滑板鞋2016〉在台灣造成熱搜話題，他在本集抽到〈代號魂斗羅 （魂斗羅街機射擊遊戲配樂）〉，要將電玩配樂改造成一首完整歌曲，華晨宇為此下足功夫，還找來懷舊的紅白遊戲機，邀請費玉清及楊坤一起挑戰，希望從中找到創作靈感，沒想到玩沒幾分鐘，費玉清、楊坤兩位唱將全被打趴，華晨宇無奈大笑：「才第一關，我給你們30條命全沒了。」楊坤笑回：「你給我們200條命都不夠。」費玉清則說：「剛開始華晨宇找我去他房間說要玩魂斗羅，我心想這是甜的還鹹的？到他房間一看才知道原來是個遊戲。」華晨宇最後將配樂重新譜曲創作，改編成搖滾風格，令全場觀眾驚艷，順利贏得勝利。更多精彩內容，請鎖定11月17日晚間8點中天綜合台36頻道《天籟之戰2》準時開「唱」。

(時報周刊)