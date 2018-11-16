高雄》「搶救」選情!高雄現任議員撤換和陳其邁合照看板

2018年11月16日 16:16 中時電子報 邱文秀 、中時 柯宗緯 、中時

有網友在「韓國瑜後援會」臉書社團貼出，吳銘賜原本和陳其邁合照的大廣告看板，被急撤換成他獨自落淚畫面看板，而且看不出任何黨籍。(韓國瑜後援會FB社團)

有網友在「韓國瑜後援會」臉書社團貼出，吳銘賜原本和陳其邁合照的大廣告看板，被急撤換成他獨自落淚畫面看板，而且看不出任何黨籍。(韓國瑜後援會FB社團)

有網友在「韓國瑜後援會」臉書社團貼出，吳銘賜原本和陳其邁合照的大廣告看板，被急撤換成他獨自落淚畫面看板，而且看不出任何黨籍。(韓國瑜後援會FB社團)

今年議員選得特別辛苦，高雄前鎮、小港區又有17人搶8席，各候選人從政見牌、親情牌，再到選前倒數1周，不約而同祭出告急牌。現任議員吳銘賜黨內初選滑鐵盧，脫黨民進黨批台聯黨袍參選。剛剛有網友在「韓國瑜後援會」臉書社團貼出，吳銘賜原本和陳其邁合照的大廣告看板，被急撤換成他獨自落淚畫面看板，而且看不出任何黨籍。

中央執政不力拖垮泛綠地方選舉，高雄市前鎮、小港區市議員吳銘賜，原本以民進黨黨員身分爭取連任，未料上屆第1高票當選，卻在黨內初選慘遭滑鐵盧，乾脆脫黨改披台聯戰袍選到底，更拿政治生涯做賭注，「落選永遠退出政壇」，競選文宣更以他落淚畫面為主照，為弱勢基層最後一戰，呼籲勿讓遺憾重演。

今年議員選得特別辛苦，高雄前鎮、小港區又有17人搶8席，各候選人從政見牌、親情牌，再到選前倒數1周，不約而同祭出告急牌。

有網友在「韓國瑜後援會」不公開臉書社團貼出四張照片，前鎮區瑞隆路上吳銘賜原本和民進黨高雄市長參選人陳其邁的大合照看板，被換成吳銘賜個人落淚獨照，上面更寫「為基層弱勢最後一戰」，「落選永遠退出政壇」，且從畫面上完全看不出所屬政黨。

網友留言「 民進黨各個都悲情、搶救最後一席不能沒有他！三民區也一個候選人也類似的話！」、「民進黨都是會這樣說的。 不用太在意。還會出來的」、「太不給陳其邁面子了，這叫大難臨頭各自飛，太現實了」、「慘，選議員的不敢放選市長的相片」、「切割中」、「每個都在搶救，笑死 !」、「這算什麼 敢騙神明的都出來選了」。

(中時電子報)