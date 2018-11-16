被虧是混血兒子的「亞洲保母」 艾莉絲坦言很介意

艾莉絲曬出與兒子同角度照片對比。（圖／翻攝自艾莉絲 X IRIS臉書）

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中時電子報
艾莉絲一家四口生活幸福。（圖／翻攝自艾莉絲 X IRIS臉書）
艾莉絲被朋友虧像兒子的亞洲保母。（圖／翻攝自艾莉絲 X IRIS臉書）

38歲女星艾莉絲去年底二婚嫁給英國外交官馬培迪結婚，今年3月宣布二度當媽，生下混血兒子「威廉弟」雙喜臨門，今(16日)她分享被朋友說兒子遺傳了爸爸的強大基因，和媽媽反而不太像，甚至虧艾莉絲會被誤認成威廉弟的「亞洲保母」，讓艾莉絲打趣說心裡超介意，更PO出和兒子比對照，要大家評評理。

艾莉絲3年前和日籍老公荒木留以離婚，並帶著兩人所生女兒梨梨醬到法國創業，去年底艾莉絲梅開二度嫁給馬培迪，婚後艾莉絲曾分享體驗到亞洲與歐洲人育兒的差異，直說：「如今在歐洲生活看到他們的教養方式，開始學著隨遇而安」，只要小孩能過得平安、開心，所有教養方法都是好的。

今稍早艾莉絲再發文說，最近身邊朋友笑說威廉弟長得不像她，「甚至還開玩笑說，我在國外一定常被誤認為是兒子的亞洲保姆，雖然我都會笑笑裝做不在意（假裝大器），但心裡介意的要死（夜晚捶枕頭）」，她決定貼出和兒子同角度的照片，要網友評評理是否是「神複製」，最後強調：「請保護媽媽脆弱的玻璃心，說好話做善事」，網友則回：「有像，一個模子印出來的」、「神韻很像喔」、「眼睛很像啊」。

(中時電子報)

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