張忠謀抵達巴紐APEC 下榻飯店多次斷電

2018年11月16日 16:17 工商 彭媁琳

APEC經濟領袖代表張忠謀、夫人張淑芬，搭乘華航專機抵達巴布亞紐幾內亞首都莫士比港。（中華台北代表團提供）

APEC經濟領袖代表張忠謀、夫人張淑芬，搭乘華航專機抵達巴布亞紐幾內亞首都莫士比港，並下榻於Holiday Inn酒店。（彭媁琳攝）

APEC經濟領袖代表、台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬，於當地時間下午5點鐘左右，搭乘專機抵達巴布亞紐幾內亞首都莫士比，巴紐準備了黑色四輪驅動的TOYOTA休旅車，供張忠謀夫婦使用。台商代表吳福財等，約30名台胞在下榻的Holiday Inn歡迎張忠謀。

媒體詢問，本次旅程搭機會不會很累？張忠謀表示，一切都還好。至於要向美國副總統彭斯、日本首相安倍等官員談些什麼，張忠謀僅回應：「現在沒有什麼要講，上飛機前已經說過了。」張淑芬也補充：「開完會再向大家報告。」

我駐巴紐代表處大使胡琪斌、巴紐外交部長Rimbink Pato、外交部次長Barbara Age及禮賓司長Morea Verarau於機場迎接。

張淑芬穿著鵝黃色的套裝，張忠謀則是穿著淡藍色襯衫配同色系格子領帶。

Holiday Inn雖然已經是莫士比港的高檔飯店，但是張忠謀進駐後，10分鐘內就跳電兩次。會方提供的TOYOTA四輪休旅車座位過於高大，張忠謀下車時需要旁人攙扶。

本次APEC會議，張忠謀除代表總統蔡英文出席經濟領袖會議，也有機會可以和彭斯、安倍、新加坡總理李顯龍、巴紐總理Peter O’Neill進行雙邊會談。

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