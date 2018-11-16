星光票看夜間光景 花博這樣玩也精彩

2018年11月16日 16:31 中時 陳淑娥

后里園區「花花步道」。（台中市新聞局提供）

后里園區「花馬道」及「花苞電梯」。（台中市新聞局提供）

豐原葫蘆墩園區的藝術光景。（台中市新聞局提供）

豐原葫蘆墩園區第五區的水岸廊道（台中市新聞局提供）

台中花博參觀人數已突破80萬人次，除了白天賞花、享受陽光與花香外，夜間藝術光景也獲民眾好評；市府表示，花博園區的庭園、展館及裝置藝術，皆依主題展現相應的燈光意境，呈現光與花的精彩對話，遊客不妨在下午4點後購買「星光票」入場，感受夜間花博之美。

3大園區藝術光景各自精采！市府指出，外埔園區樂農館、輕食竹棚、汙水處理設施等，在夜色中有了燈光點綴顯得閃耀，吸引許多民眾及攝影師取景；豐原葫蘆墩園區第5區水岸廊道，以水岸生態花卉為主軸，漫步河圳邊更是輕鬆愜意。

后里森林、馬場園區及豐原第一至第四區的夜間燈光，更特別邀請曾為美國自由女神像等知名景點設計燈光的國際照明大師周鍊指導協助，傍晚夕陽落下，后里園區全長約1.2公里花馬道開始點燈，從「花花步道」、「花苞電梯」依序逐一點亮，襯映著園區建築及花草景象，呈現另一種浪漫神秘氛圍。

后里馬場園區花舞館圓形建築，透過光影投射呈現立體曲面的光感和流動感，戶外大棚空間兼售驗票入口的「綠色星空」，棚頂蕨類猶如天上星星，全國最長的鐵雕剪紙圍界「人與自然在一起的幸福時光」，大紅囍色看起來更有幸福感。

后里森林園區「四口之家」使用太陽能電源照明，屋前路徑的一盞明燈營造溫馨氛圍；近百根彎曲竹子打造包覆式的裝置藝術「籽仔－從天上掉下了一顆種子」，則是運用投射燈打造出漂浮感；還有創造球體與垂直空間的豐富光線層次竹棚展演場「舞動之心」，以及大型裝置藝術「聆聽花開的聲音」。

「真的是太美了！」台中廖小姐表示，入夜後整個森林園區頓時安靜下來，可以輕鬆寫意的散步閒逛，加上微風徐徐吹來，各種光景藝術裝置，在星光下顯得閃閃動人，不同於白天的人多吵雜。台南的陳先生則認為，花博白天夜晚各自精彩，自己則偏好購買星光票入園欣賞，除了享有半價優惠外，也較不會人擠人。

市府表示，花博園區的夜間燈光設計襯托沿線多彩繽紛草花，不僅增添整體美感，另為考量遊客、年長者步行的舒適度，全區步道護欄燈光色溫採3000K，藉由溫暖光色包圍整個環境，讓人感覺安全且舒適，而植栽投射色溫採4000K色溫，讓夜晚的「綠」能更跳脫出來。

台中花博已於今年11月3日開幕，展期至明年4月24日止，開幕後外埔、后里園區已同步推出「星光票」(豐原葫蘆墩園區免費入園)，採現場售票方式、票價150元，當日下午4時以後入場的參觀者適用，后里及外埔園區售票時間於閉園1小時前結束，相關資訊：https://bit.ly/2K53o9q 。

(中時 )