台北》遭國民黨北投區黨部剔除配票名單 汪志冰不排除提告

台北市議員汪志冰16日揭露黨內疑似輔選不公，不排除提出告訴。（張立勳攝）

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台北市議員汪志冰16日對外揭露，國民黨北投區黨部主委陳壽彭膽大妄為，把已完成協調且4位候選人簽字同意的「四季紅」配票模式，在日前私自開會決定，將她踢出配票名單，令人憤怒且心寒，意圖使人不當選，若未得到合理交代，不排除提告；國民黨北市黨部對此回應，已介入處理，絕無輔選不公情事。

汪志冰說，今年9月，台北市第一選區（士林、北投）的國民黨2個區黨部分別開會，決定黨提名的4位候選人聯合配票，候選人皆簽字同意，此配票模式稱為「四季紅」，目標4席市議員全上。

近日汪志冰發現，北投區黨部15日召開常委書記會議，竟公然違背原則，陳壽彭在會中聲稱，配票應獨排汪志冰。

汪志冰強調，地區黨部職責在於輔選，配票對候選人影響重大，在候選人完全不知的狀態下，擅自變更配票模式，「更何況候選人當初已簽字同意，北投區黨部主委簡直一手遮天！」

汪志冰還提到，北投區黨部為所欲為，台北市黨部是否知情？若不知情，難道要放任地區黨部繼續膽大妄為？放任私心而用的地區黨部主委繼續胡作非為？若知情，國民黨難道是將沒日沒夜為國民黨拚戰的汪志冰當成敵人嗎？

她強調，市黨部主委黃呂錦茹應當機立斷，開除陳壽彭的職務才能立威立信，陳壽彭已有意圖使人不當選嫌疑，若未得到合理交代，不排除提告，希望黨內同志不要同室操戈，應各自努力，為黨打贏勝利。

對此，市黨部回應，已要求第一選區北投區黨部依黨員出生月份「春夏秋冬」配票，避免選票過度集中。黃呂錦茹指出，為力求第一選區國民黨提名4位優秀議員候選人4席全上，針對地方黨部擅自變更配票模式，已介入處理，絕無輔選不公情事。

(中時 )

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