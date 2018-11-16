雙11到貨潮淹沒科技大廠？靠掌櫃智能櫃解救

2018年11月16日 16:29 工商 張佩芬

全球員工超過4萬人的面板大廠友達光電，台灣宿舍員工高達5千人，人數遠遠超過一個中大型社區；想像若每個人都在雙11購物節買一件商品，管理員將面臨什麼樣的情況？光是包裹恐怕就足以砌成一面高牆！因此，友達引進10秒快速取貨的「掌櫃智能櫃」，一次解決包裹問題！

位於台中的友達騰園宿舍，由於包裹數量與日俱增，增加管理員每日作業負擔，因此引進「掌櫃」來分擔收領包裹的工作。快遞員將包裹送到宿舍後，只需將包裹放入掌櫃，系統就會自動發送中、英文的取件簡訊給收件人，不論是本國籍或外籍員工，使用上都相當直覺且快速，不僅能24小時隨時到櫃取貨，更保有購物隱私。有員工興奮地說「領包裹超簡單，不到10秒就能取出，最重要的是，再也不怕管理員問：又買什麼東西了！」

掌櫃業務處長曾繼漢透露，隨著越來越多的櫃機進駐社區後，也同步強化掌櫃在商辦大樓的佈建，管理員的人力也因此能更加有效運用；以友達為例，管理員除了收包裹、接待洽公訪客，還得定時巡邏，若是再遇上年節送禮或購物高峰期，包裹一多根本分身乏術，因此將掌櫃引進宿舍後，估計每個月能舒緩將近3千個包裹量。除友達光電、福特六和、橘子集團外，也陸續有不少商辦企業廠區前來接洽，盼能導入掌櫃智慧服務。

智能櫃已成為物流業智慧化的重要一環，對於企業、公司行號在降低人力負擔和使用者體驗方面都有顯著提升，掌櫃公關江欣潔也說到「掌櫃佈建的腳步持續加速，除與知名科技大廠合作，也歡迎更多廠辦、商辦大樓向掌櫃申請安裝駐點讓越來越多產業結合新科技，開創新世代服務。」

(工商 )