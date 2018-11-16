台北》忠孝東路大連線!丁守中攜手藍委分站9路口拜票

選舉將屆，國民黨台北市長候選人丁守中（左2）16日在副主席郝龍斌（右2）與黨籍市議員候選人陪同下，前往大巨蛋前的路口定點拜票，盼爭取支持。(中央社)

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選戰倒數，國民黨北市總動員，今起展開「路口集氣、光復台北」聯合造勢活動，首場選擇在忠孝東路上，由國民黨台北市長丁守中及黨籍立委、市議員候選人分站9個路口，一同向民眾請託、問早。丁守中受訪笑說，如今市長、立委、議員、里長全面一條心，大家共同參與，讓民眾看見國民黨正全力衝刺。

「路口集氣、光復台北」立委路口集氣拜票系列活動由國民黨副祕書長鄭麗文、丁守中團隊共同策畫，首場活動16日一早展開，由國民黨立委王育敏、賴士葆、曾銘宗、許毓仁、柯志恩、蔣萬安、蔣乃辛、費鴻泰、李彥秀等人，各自帶領團隊在忠孝東路各大路口向民眾問早、為丁守中拉票，而丁守中也在郝龍斌陪同下，於光復南路、忠孝東路口大巨蛋前拜票。

郝龍斌受訪指出，今日的活動是定點、東西向連線，幾乎所有黨籍議員候選人及立委都出動，全體動員表達對丁守中的支持，協助他爭取勝選，如此一來也能充分看出國民黨的團結，全面合作一條心。

由於郝龍斌日前幫丁守中站台時口誤喊「擊潰丁守中」，事後也在臉書自嘲要買蠻牛；對於這次幫丁守中站台是否喝了蠻牛？郝龍斌笑回「蠻牛有喝」，且自己與丁守中的關係很好，今天不只替他助選，剛一路走來也聽到非常多市民跟他加油打氣，士氣也有明顯提升，「我對於未來勝選充滿信心。」

面對選前不到10天，丁團隊接下來也規劃南北連線，盼在台北遍地開花，吸引市民目光。據了解，目前丁守中19日預計在松江路、南京路口，以及20日在和平東路、復興南路口，分別向民眾拜票，緊接著21日起將改搭吉普車開始遊街行程，讓全台北市民都能看到丁守中的身影。

(中時 )

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