飛壘口香糖含抗氧化劑 標示違反食安法

2018年11月16日 17:02 中時 廖德修

消基會今（16）日舉行記者會，公布市售食品抗氧化劑含量檢驗報告，24件樣品有3件口香糖驗出抗氧化劑，但含量符合食藥署規定，有1件樣品的成分標示不符合《食品安全衛生管理法》規定。

消基會董事長雷立芬表示，食品在加工及儲存過程中會受到空氣、溫度、酵素及環境的影響，進而產生氧化反應，而加速食物的變色、酸敗或變質。通常業者會採用脫氧、密封等方式阻絕食品與空氣的接觸，或在食物中加入抗氧化劑，以減低或延緩食品氧化。

抗氧化劑種類繁多，可分為天然和化學合成兩種，最常使用抗氧化劑的為油脂含量較高的食品，有些冷凍的魚貝類產品也會浸泡抗氧化劑。國內針對含有各種合成的抗氧化劑的食品均訂定允許添加量，但須標示註明於成分中。

消基會9月間於新北市量販店、超市及福利中心等處購買共計24件樣品，含5件花枝丸、4件醬料、9件速食麵、2件堅果類及4件口香糖類。21件樣品未檢出抗氧化劑，有3件口香糖樣品檢出抗氧化劑，但含量都符合規定，有1件的成分標示不符規定。

消基會食品委員會召集人江文章說，3件檢出含有抗氧化劑的口香糖，分別青箭口香糖4條裝、飛壘口香糖5條裝，益齒達潔淨無糖口香糖-薄荷口味，含量都介於0.01～0.1公克/公斤之間，遠低於食藥署規範的0.75公克/公斤以下。

若與商品標示比對，3件樣品中有2件確實標示含有抗氧化劑，但「飛壘口香糖5條裝」成分中卻未標示，已違反《食品安全衛生管理法》的規定，可依同法第52條通知業者應將產品回收改正，否則可依第47條處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

生產飛壘口香糖的總經理葉皓凱表示，並未主動添加BHT（一種抗氧化劑），是因原料「膠基」中含有BHT，都是合法進口。衛生局前來場內稽查時，廠方已將配方表、原物料進貨資料都交出，標示不符的部分會再與衛生局釐清。

(中時 )