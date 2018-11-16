桃園》電話疑遭官員錄音 議員詹江村控市府東廠告洩密

2018年11月16日 16:40 中時 蔡依珍

電話疑遭官員錄音，詹江村控市府東廠、怒告洩密。(蔡依珍攝)

電話疑遭官員錄音，詹江村控市府東廠、怒告洩密。(蔡依珍攝)

電話疑遭官員錄音，詹江村控市府東廠、怒告洩密。(蔡依珍攝)

桃園市議員詹江村懷疑桃園市府員工私下側錄和他助理的通話內容，再交給綠黨市議員王浩宇，16日痛斥市府淪為東廠、王浩宇成了錦衣衛，一心護主全成了政治打手，除告桃園市府洩密、瀆職，也呼籲自稱有錄音檔的王浩宇立刻公布錄音檔、或是兌現承諾退出政壇。

詹江村16日召開「市府變東廠，桃園五告慘！杜絕東廠、拒投文燦」記者會，述說臉書社團《我是中壢人》8日晚間放上4月發生的平鎮市議員候選人對公所公務員大小聲的影片，並聲稱是因公務員近日離職才敢公布，跟選舉無關，但他獲悉平鎮近日根本無人員離職，應驗盛傳的「滅舒計畫」，影片才會在選舉前15天才公布。

詹江村說，為了「打臉」《我是中壢人》，12日透過府會聯絡人、吳姓市府參議協助調閱平鎮區以及各局處人員異動數據變化資料，以利他選後馬上要進行的市政質詢，據以判斷局處首長是否適任，沒想到13日王浩宇就直播宣稱握有詹的助理向人事處要公務員個資的通話錄音檔，並刊登「還沒秋後就要算帳」網路廣告，強調選前會公布錄音，讓詹落選、否則將退出政壇。

詹江村痛斥過去是白色恐怖、如今是綠色恐怖，當初助理是面對面請託吳姓參議幫忙調閱人事異動資料，才回到服務處就接到確認電話詢問「是否要調閱平鎮區人事異動資料」，隔天王浩宇就宣稱握有錄音檔，直言時間點太過巧合，根本就可以證明市府回電給助理的電話已遭側錄，且是精心設計的「釣魚電話」，再私下提供給王浩宇政治操作。

詹江村要求王浩宇說請清楚、講明白「錄音檔從何而來」，並交出錄音檔，或是為了「棄軍保帥」也要兌現承諾退出政壇。詹江村也感嘆市府變成「東廠」，成為操弄選舉的工具，「滅舒」錄影帶和「滅詹」錄音檔輪番出動，為了捍衛自己清白，下午也到桃園地檢署提告市府妨害秘密和瀆職等罪嫌。

聲援的桃園市長候選人陳學聖說，過去陳水扁時代，都會要求政府官員記錄下所有民代要過的資料加以登錄，沒想到鄭文燦領到的市府更勝一籌，竊錄將會讓府會關係惡化、彼此缺乏互信，公開呼籲鄭文燦拿開政治黑手，放過公務人員，讓市府趕快回歸正途。

桃園市府人事處則以案件已進入司法程序，婉拒發言。

(中時 )