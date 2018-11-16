《賣場華爾滋》導演來台追星 告白李安仰慕李屏賓

2018年11月16日 16:45 中時 潘鈺楨

桑德拉惠勒（右）與法蘭茲羅戈斯基。（前景提供）

在柏林影展提名最高榮譽金熊獎的《賣場華爾滋》（In the Aisles）台灣首映昨晚於金馬影展熱鬧登場，導演湯瑪士斯圖伯（Thomas Stuber）這回第一次來台灣，告白自己是李安的大粉絲，非常欣賞李安作品中豐沛的情感，同時也長久仰慕攝影大師李屏賓的才華，更透露在自己在拍攝《賣場華爾滋》時將王家衛的經典作品《花樣年華》當作重要參考。

斯圖伯這回與《顛父人生》影后桑德拉惠勒與新生代影帝法蘭茲羅戈斯基合作，場景就設在德國的大賣場，主角飾演孤獨卻自成一個小社會的大夜班員工，而看似不起眼的堆高機和縱橫走道竟成為奇幻浪漫的驚喜元素。他透露和自己早已是老友的桑德拉惠勒其實超討厭開堆高機，卻和羅戈斯基一起在賣場硬是訓練了兩個禮拜，期間他們與真正的賣場員工與顧客一起工作，一開始彼此都有些害羞，但不久後卻得心應手，他認為這樣的真實經驗對揣摩角色來說非常重要，而他也笑說自己一起下海練習，訓練到最後自己也拿到了堆高機執照，認真態度令人印象深刻。

《賣場華爾滋》描繪賣場員工之間因各自不堪過往而裹足不前的揪心愛戀，平時容易忽略的角落都成了戀愛舞台，男主角負責飲品區、女主角掌管甜品區，隔著一條走道談起「辦公室戀情」。電影圍繞著男主角屢屢碰壁的暗戀過程，而導演也盛讚影帝法蘭茲羅戈斯基的傑出演技，認為他的臉天生就像藏了許多秘密，光是盯著看整兩小時也不會膩。他透露其實羅戈斯基本人性格既健談又外向、甚至是個調情高手，卻能揣摩出一個內向又不善表達情感的角色，其中反差可見一位優秀演員的實力，而羅戈斯基也以本片勇奪德國電影獎影帝肯定，成為當今最搶手的新銳演員之一。

電影利用聲音與傑出的場面調度在大賣場呈現出驚人的詩意之美，許多場戲利用了海浪的聲音呈現出男主角對愛戀對象的情感，導演表示自己將海浪視為「渴望」的象徵，就像楚浮《四百擊》最後一幕一般，透過海浪刻劃出對夢想的渴望。他也形容電影是一場「悲喜劇」，除了主角間在戀愛中一進一退的喜劇互動外，也特別描繪出整個大賣場員工形成的小社會，這群孤獨的底層人物與外界格格不入，卻在賣場中彼此取暖、獲得生活下去的動力，電影也散發深刻的人道情懷。

《賣場華爾滋》中一心想脫離不堪過去的克里斯汀開始了在大賣場的工作，他用工作服掩蓋身上的刺青，在貨品架與堆高機之間開啟新生活。沉默寡言的他得到嶄新友誼，漸漸融入這個大家庭，更對甜品區的神秘女同事瑪莉安產生了愛慕情愫。儘管瑪莉安已是有夫之婦，兩人仍越走越近，當愛情逐漸將縱橫的賣場走道昇華成天堂樂園，瑪莉安卻在某一天無聲無息地消失。電影將於11月23日在台上映。

(中時 )