台灣咖啡獲亞洲咖啡年會評鑑冠軍 台灣評審與有榮焉

亞洲咖啡年會舉辦生豆評鑑中，台灣阿里山鄒築園咖啡，以其特殊的風味打敗大陸雲南以及東南亞國家獲得冠軍。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
馮惠宜
美國精品咖啡豆協會杯測師林佩霓(右一)也獲邀參加亞洲咖啡年會擔任評審。（馮惠宜翻攝）

亞洲咖啡年會於11月日前在雲南芒市召開，在此次亞洲區生豆評鑑中，台灣阿里山鄒築園咖啡，以其特殊的風味打敗大陸雲南以及東南亞國家獲得冠軍，參與本次評鑑美國精品咖啡協會杯測師林佩霓帶回好消息，她強調，這是莫大殊榮，她身為台灣人與有榮焉。

亞洲咖啡年會是全亞洲最具影響力及權威性的咖啡產業交流平台，此次共有來自全球40多個國家共超過500位的咖啡專家，共同交流亞洲咖啡發展及未來趨勢。

其中的重頭戲是亞洲咖啡評鑑，由台灣烘豆冠軍江承哲擔任主審，而同為美國精品咖啡協會杯測師林佩霓也參與其中，此次比賽，更有7個國家31個生豆樣品進行評鑑，其中台灣鄒築園方政倫栽種的阿里山咖啡獨得頭彩，獨特龍眼乾及威士忌風味深受評審喜愛，榮獲生豆組第一名，堪稱全亞洲第一。

江承哲表示：「台灣阿里山咖啡在本會的優秀表現，有效推助亞洲咖啡在世界咖啡的地位及聲量。」同時台灣評審代表林佩霓提及：「台灣阿里山咖啡方方面面體現了區域性的獨特風味，能夠在本次年會中大放異彩實至名歸。」

這次參與評鑑獲得冠軍的阿里山咖啡僅有10公斤，已獲黑沃咖啡標得，即將在16日茶與咖啡展中開賣。

(中時 )

飛壘口香糖含抗氧化劑 標示違反… 徐榛蔚團隊會勘花蓮新站 改善無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。