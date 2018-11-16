台灣咖啡獲亞洲咖啡年會評鑑冠軍 台灣評審與有榮焉

2018年11月16日 17:05 中時 馮惠宜

美國精品咖啡豆協會杯測師林佩霓(右一)也獲邀參加亞洲咖啡年會擔任評審。（馮惠宜翻攝）

亞洲咖啡年會於11月日前在雲南芒市召開，在此次亞洲區生豆評鑑中，台灣阿里山鄒築園咖啡，以其特殊的風味打敗大陸雲南以及東南亞國家獲得冠軍，參與本次評鑑美國精品咖啡協會杯測師林佩霓帶回好消息，她強調，這是莫大殊榮，她身為台灣人與有榮焉。

亞洲咖啡年會是全亞洲最具影響力及權威性的咖啡產業交流平台，此次共有來自全球40多個國家共超過500位的咖啡專家，共同交流亞洲咖啡發展及未來趨勢。

其中的重頭戲是亞洲咖啡評鑑，由台灣烘豆冠軍江承哲擔任主審，而同為美國精品咖啡協會杯測師林佩霓也參與其中，此次比賽，更有7個國家31個生豆樣品進行評鑑，其中台灣鄒築園方政倫栽種的阿里山咖啡獨得頭彩，獨特龍眼乾及威士忌風味深受評審喜愛，榮獲生豆組第一名，堪稱全亞洲第一。

江承哲表示：「台灣阿里山咖啡在本會的優秀表現，有效推助亞洲咖啡在世界咖啡的地位及聲量。」同時台灣評審代表林佩霓提及：「台灣阿里山咖啡方方面面體現了區域性的獨特風味，能夠在本次年會中大放異彩實至名歸。」

這次參與評鑑獲得冠軍的阿里山咖啡僅有10公斤，已獲黑沃咖啡標得，即將在16日茶與咖啡展中開賣。

(中時 )