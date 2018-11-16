南投》正港ㄟ來自光華島的子民！賴龍德選村長人氣旺

2018年11月16日 17:01 中時 沈揮勝

縣議員陳淑惠（左）為賴龍德夫婦加持，並致贈吉祥物，祝福「凍蒜」。（沈揮勝攝）

縣議員蕭志全致贈吉祥物並為他助講。（沈揮勝攝）

兄長賴輝德代表日月潭珠仔山（光華島）賴姓家族，獻上好彩頭為賴龍德祝福。（沈揮勝攝）

賴龍德的姨母引領候選人向鄉親致敬。（沈揮勝攝）

鄉長候選人陳中明（右）、徐國賢（左）都到場致意。（沈揮勝攝）

前鄉長、此次也登記參選鄉長的江龍漢（右）也獻上祝福。（沈揮勝攝）

地方重量級人士力挺。（沈揮勝攝）

議員、村長、鄉代多人到場。（沈揮勝攝）

賴龍德競選服務處成立，人氣鼎盛！（沈揮勝攝）

家族世居日月潭光華島，日據時代被迫遷下島的賴姓家族，部分定居水里；58歲的賴龍德這次參選水里鄉城中村長，16日競選服務處成立，在地所有的縣議員、3名鄉長候選人，以及農會、教育界人士與鄉親數百人到場祝賀，氣勢鼎盛！

「賴龍德長期茹素，默默行善、私下幫助貧弱，還常以民俗療法義務幫銀髮長輩紓解酸痛。」上台致贈賴龍德競選吉祥物，並幫他助講的縣議員陳淑惠、蕭志全都推崇說，賴龍德旅外創業有成，8年前返鄉歸農，不改樸實敦厚本質，每見貧苦急難，義無反顧伸援手。

陳淑惠、蕭志全都說，賴龍德雖非現任民代或村長，但對有利於鄉親的公共事務，常主動找議員提案，這種熱心、雞婆性，是擔任村長不可多得的人選。

賴龍德競選總部成立大會，現場擠進約300人，但1個多鐘頭鄉親來來去去，算一算也將近有500人，在偏鄉的村長選舉中，場面算是滿大的了；除上述2名在地的現任縣議員，鄉長候選人江龍漢、陳中明與徐國賢也都到場。

包括立委許淑華服務處主任石賢民、前鄉民代表會主席盧富雄、現任鄉代潘麗菊、鄉代候選人王一郎、附近數村村長，以及在水里地區政治影響力舉足輕重的前水里國中校長戴國華、水里鄉農會總幹事張啟荃等，無分藍綠，都來相挺。

(中時 )