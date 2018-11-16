新竹》變造市警局新聞資料攻訐造謠 林智堅團隊提告

2018年11月16日 16:53 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅競選總部16日召開「反衝突、反奧步、反造謠」記者會，重申反對惡意造謠、拒絕選舉奧步。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅競選總部向警局申請選前之夜掃街路權的市警局回應新聞稿，15日遭有心人變造重點不實資訊並於網路散播，造謠林智堅將於22、23日封街14小時，林智堅競選總部16日強力譴責，並將提出偽造文書告訴，此外競總也強調要歡迎所有市民在24日站出來捍衛民主。

林智堅競選總部表示，15日在網路流傳變造的「新竹市警察局新聞資料（稿）」，造謠林智堅將於22、23日封街14小時，林智堅競選團隊第1時間就鄭重澄清，團隊是依《集會遊行法》申請23日17時至22時的集會遊行許可，獲新竹市警察局同意辦理在案，但卻遭有心人惡意偽造文書造謠林總部是要連兩天封街14小時辦活動。

林智堅競選總部總幹事鄭宏輝率今天上午在發言人賴稟豐、市議員候選人陳雪慧、鄭貴元、劉聲正、陳建名、鄭美娟、劉康彥、曾文濤、施乃如，召開「反衝突、反奧步、反造謠」記者會，重申反對惡意造謠、拒絕選舉奧步。

林智堅競選總部表示，網路上流傳經變造的警察局新聞稿資料，是造謠者擅自添加1段「向市民報告」的變造內容，因新聞稿屬公家機關正式文書，也是法律上「公文書」，依據刑法211條規定，民眾任意更改公文書內容，將觸犯刑法「偽造變造公文書」罪，在台北地方法院已有裁判可循，總部已搜集事證，將向新竹地檢署針對變造公文書的行為人提出告發。

鄭宏輝則說，他要強力譴責有心人士透過假帳號，在網路社群惡意抹黑、造謠的「選舉奧步」。賴稟豐並指出，不實抹黑在網路社群上鋪天蓋地，不僅經移花接木，更刻意變造部分資訊，已嚴重影響社會秩序及選舉公平性，呼籲對手勿製造事端、蓄意製造衝突。

陳雪慧表示，林智堅及幸福特攻隊所有候選人都堅持不抹黑、不造謠、不攻擊、只要政見的「3不1要」原則，並以「歡樂、正面」的選舉基調，向市民傳達未來城市幸福施政方向，市民對負面及抹黑謠言已感到厭煩，遺憾此事發生且遭人流傳，呼籲大家一起「反衝突、反奧步、反抹黑」，支持正面陽光的選舉文化。

新竹市警察局今天也再發出新聞稿強調，新竹市長候選人謝文進競選總部是於11月12日向新竹市警察局申請於11月23日15時至22時，在中正路、東門圓環等路段，舉辦「新竹市長候選人謝文進宣傳遊行」活動，經審查後，鑒於同時段已有其他團體申准在案，基於避免活動相互干擾及考量新竹市民之用路權益，依法不予許可。

不予許可的原因包括因申請路線與先前申請獲准的林智堅陣營時段、路線重疊，基於避免衝突之考量，依集會遊行法第11條規定未予核准。

另，日前請謝陣營提出選前之夜路線與時段規畫，以利警方協助協調，但謝陣營拒絕提供。最後市警局也強調，如果謝陣營願意提供選前之夜路線規畫時序表，市警局仍將會協助雙方陣營溝通協調。

(中時 )