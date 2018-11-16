台南》市長選舉人數為154萬6862人 市議員選舉人數為154萬2070人

2018年11月16日 17:02 中時 洪榮志

九合一選舉及全國性公投，將於24日投票。台南市選委會16日指出，此次市長選舉人數為154萬6862人；市議員選舉人數為154萬2070人；年滿18歲取得公投投票權人資格159萬4821人。此次適逢里鄰重新整編，選委會呼籲市民攜帶投票通知單、身分證及印章踴躍投票。

選委會還說，市議員的選舉人數中，區域選區選舉人數153萬6857人，平地原住民選區2401人，山地原住民選區2812人。

選委會指出，各區公所將於21日前，將選舉公報、公投公報及投票通知單送達到各戶，如果民眾沒有收到，可直接向戶籍所在地的區公所查詢。24日投票當天，戶政事務所將不受理國民身分證申請補（換）發及領取事宜，請民眾務必提前辦理。

選委會還說，此次選舉除了市長、市議員及里長選票外，還有第7到第16案共10張的公投票，將依「選舉領、投，公投領、投」動線進行投票。

其中，地方選舉的選票及公投票可全領、不領或部分領票；但投完離開投開票所之後，就不能再要求第2次領票。開票作業則依先選舉票開票，再進行公投票開票的順序辦理。

選委會強調，24日投票當天凌晨0時起，政黨及任何人均不得從事競選、助選活動，或在通訊軟體、社群網站轉發助選圖文，包括以LINE或其他社群媒體拉票，違反者可處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

(中時 )