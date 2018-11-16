台南》市長選舉人數為154萬6862人 市議員選舉人數為154萬2070人

友善列印
中時

九合一選舉及全國性公投，將於24日投票。台南市選委會16日指出，此次市長選舉人數為154萬6862人；市議員選舉人數為154萬2070人；年滿18歲取得公投投票權人資格159萬4821人。此次適逢里鄰重新整編，選委會呼籲市民攜帶投票通知單、身分證及印章踴躍投票。

選委會還說，市議員的選舉人數中，區域選區選舉人數153萬6857人，平地原住民選區2401人，山地原住民選區2812人。

選委會指出，各區公所將於21日前，將選舉公報、公投公報及投票通知單送達到各戶，如果民眾沒有收到，可直接向戶籍所在地的區公所查詢。24日投票當天，戶政事務所將不受理國民身分證申請補（換）發及領取事宜，請民眾務必提前辦理。

選委會還說，此次選舉除了市長、市議員及里長選票外，還有第7到第16案共10張的公投票，將依「選舉領、投，公投領、投」動線進行投票。

其中，地方選舉的選票及公投票可全領、不領或部分領票；但投完離開投開票所之後，就不能再要求第2次領票。開票作業則依先選舉票開票，再進行公投票開票的順序辦理。

選委會強調，24日投票當天凌晨0時起，政黨及任何人均不得從事競選、助選活動，或在通訊軟體、社群網站轉發助選圖文，包括以LINE或其他社群媒體拉票，違反者可處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

(中時 )

《誰來當市長》影片公布 吳思瑤… 台南》超級星期天 黃偉哲南區大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。