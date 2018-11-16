久病厭世？男子留遺書太平山尋短 警入深山救回一命

2018年11月16日 17:43 中時 馮惠宜

日前1位68歲的賴姓男子疑因行動不便加上慢性疾病纏身，竟一時想不開留下遺書後就自行騎車離家，賴男女兒發現遺書，趕緊報警緊急協尋，警方仔細且耐心調閱監視器畫面，終於機車往太平方向行駛。頭汴派出所員警積極協助家屬於深山內產業道路旁發現機車，不久又在約2公尺內的山溝內發現賴男，迅速通知消防人員救護至中國醫藥大學搶救，成功挽回寶貴性命。

太平警分局頭汴派出所警員葉威廷16日凌晨1點多接獲民眾報案，稱「有民眾恐於太平山區自殺之緊急協尋案件」，並由市區受理之派出所傳來相關協尋資料，所長林志堅即與所內人員、家屬一同分組上山搜尋，約1小時許，警員葉威廷及家屬發現被協尋人賴男之機車於某產業道路旁，所幸葉員對附近山況熟稔，搜尋後於約2公尺內的山溝發現趴臥於內的賴男，當時男子疑似服用安眠藥，慶幸的是男子意識尚清楚，趕緊先予以保暖，隨即通知救護人員往中國醫藥大學治療，成功挽回寶貴生命。

賴男女兒及家屬表示，父親因行動不便加上有心血管之慢性疾病，因而厭世，常透露要尋短的念頭，不料竟外出尋短，非常感謝所有幫忙的員警，深切的表達感謝之意。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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(中時 )