你身體正在「發炎」嗎？ 麻油進補請止步

2018年11月16日 17:07 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

吃麻油雞喉嚨會「束」起來、生理期吃會經血不順、孕婦吃了可能加速子宮收縮導致流產……。這些民間說法有沒有道理？

1.麻油雞人人適合吃？

熱補麻油雞，較適合虛寒體質

「冬令進補，開春打虎！」傳統農業社會每年要歷經春耕、夏耘、秋收、冬藏，正是儲備能量的季節，加上天冷陰寒、易耗損陽氣，為了適應季節變換，冬令進補其實是順應自然的養生，這也是為什麼天一冷大家都想吃麻油雞。

但台北榮民總醫院傳統醫學科主治醫師楊仁鄰指出，現代工業社會務農人口少了，大部份的人四季忙碌且四季都補，營養過剩反而成了常見的問題，生活型態跟過去截然不同，想進補，自然也無法再按過去的邏輯。

楊仁鄰提到，進補，其實就是透過藥材與食材將身體的陰陽表裡、寒熱虛實調整到平衡的健康狀態，所以搞清楚麻油雞的性味適不適合自己的體質，才能知道自己究竟能不能吃。

麻油雞湯底主要以麻油、米酒、薑組合而成，楊仁鄰分析，其實生的麻油性味偏寒，但加熱以後就轉為熱性，加上薑跟酒皆屬熱性食材，所以透過這些元素烹調而成的麻油料理，像麻油腰子、麻油豬肝、麻油麵線等，都是熱補。

既然是熱補，就有它適合的體質。基本上體質偏虛寒，怕冷、容易四肢冰冷的人吃了就會覺得很舒服，但體質偏燥熱，容易口臭、嘴破、便秘的人，吃了反而會導致身體不適。

2.感冒、懷孕、生理期，究竟能不能吃？

然而，老一輩不管你身體究竟寒熱虛實，總是百般叮嚀許多關於麻油雞的禁忌，例如感冒吃了喉嚨會「束」起來、生理期吃會讓經血不順、孕婦吃了恐怕會加速子宮收縮導致流產……，這是真的嗎，該不該遵守？

楊仁鄰直指，身體正處於發炎狀態，體質會偏熱性，不適合燥補，所以感冒、發燒、扁桃腺發炎、泌尿道發炎、急性肝炎……其實都不適合吃麻油雞，所以老一輩常說感冒吃了會「束」起來，指的其實就是發炎、腫痛愈來愈嚴重，導致喉嚨緊得像束起來一般。

雖然西醫沒有特別的禁忌，但國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃莉棋提到，感冒重要的是多喝水、補充豐富的維生素C，例如喝杯現打的蔬果汁，而不是去吃重油重鹹的食物。可見感冒期間避免吃麻油雞的確是應該遵循的說法。

至於媽媽常交代女兒生理期不准吃，警告可能會大量出血、害經血不順等各種說法都有；孕婦也被盯上，認為吃了可能加速子宮收縮、導致流產，搞得女生們碰上麻油雞就神經兮兮。

中、西醫都否定這樣的說法。

西醫本來就對食物沒有太多禁忌，楊仁鄰則說明，多數人認為生理期、懷孕不能吃，其實是因為處於這個階段的人體質大多偏向燥熱，所以會有這樣的建議，但如果妳體質偏寒，經血少、痛經且血塊多，吃這類溫補食材反而有助循環。所以關鍵還是體質，並沒有生理期、懷孕就不能吃的通則。

此外，楊仁鄰也提到，心火旺導致的失眠、焦慮；更年期、經常熬夜的陰虛體質；容易出油、皮膚生痤瘡的濕熱體質，最好也謝絕麻油雞。

3.三高、痛風、腎臟病 務必小心吃

要說禁忌，最該小心的反而是三高（高血壓、高血脂、高血糖）、痛風、腎臟病的患者。黃莉棋提醒，在心血管疾病好發的冬季，高油、高鹽、高膽固醇的麻油雞料理是這類患者最害怕的食物。

高血壓患者忌高鈉。台安醫院營養師劉怡里特別叮嚀要小心麻油麵線，因為麵線鹽分高，加上湯頭既有的調味，容易過鹹。

想排鈉需要高鉀，所以增加蔬菜的份量是必要的，但最好單獨川燙，別淋肉醬，更不要放進麻油湯裡煮，否則油吸飽飽，反而更糟。

高血糖患者則要避免升糖指數高的食材，例如麵線可用蕎麥麵、地瓜飯或五穀米飯等升糖指數較低的澱粉取代，但更重要的還是精算份量，如果有吃麵線、米血，當天的澱粉就務必減量。

高血脂的病人則要避免膽固醇過高的食材，像麻油腰子、麻油豬肝、麻油下水等內臟類，油分高的湯也要少喝。痛風怕內臟跟湯頭裡的高普林，所以同樣要避免這些東西。

腎臟病要小心的食物更多。鈉、鉀、蛋白質、膽固醇幾乎都要隨著建議嚴格限量，所以同樣要精算每項食材。

６大原則 放心吃

麻油雞讓這些人又愛又恨，但劉怡里表示，只要小心控制，注意以下幾個重點，其實這些患者也可以安心吃麻油雞。

1‧油、酒、鹽少放，清淡口味同樣吃得到麻油雞的噴香。

2‧雞肉一定要去皮，否則麻油的油脂加上雞皮的油脂簡直就是喝油。

3‧別煮成火鍋。家裡不是每個人體質都適合吃，而且火鍋大多摻雜高熱量的火鍋料，容易吃進額外的負擔，況且健康的蔬菜加進鍋裡煮只會吸飽滿滿的油，反而吃進更多熱量。

4‧搭配茶、水，切忌再飲酒。吃麻油雞還要配燒酒，絕對是上述患者的大忌，建議搭配茶、水幫助代謝。

5‧將一碗麻油雞當成餐點的一部份，有油脂、蛋白質，加上一碗低熱量的五穀米飯當澱粉，搭配川燙蔬菜當纖維質，同樣是健康的一餐。

6‧吃過一餐豪華的麻油雞，下一餐務必減量，免得餐餐大魚大肉，導致體重、血脂、尿酸……等數據飆得厲害，反而什麼都不能吃。

(中時電子報)