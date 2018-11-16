台積電南科三奈米廠二期基地環差未過關 張善政叫屈 黃偉哲表認同

2018年11月16日 17:03 中時 洪榮志

台積電南科三奈米廠二期基地環差未過關，引發前行政院長張善政為台積電叫屈。對此，民進黨台南市長候選人黃偉哲16日深有同感，還強調，未來如果擔任市長，將在綠能發展和環境永續的大前提下，全面加速政府招商引資作業流程，提升台南市的產業發展環境。

黃偉哲指出，台積電不只是全球半導體產業龍頭，更是重視環保的企業表率。台積電在南科的投資案，不僅將讓南科產值破兆，更將創造超過1萬個工作機會；台積電還承諾使用20％綠電及再生水，並已提出完整的節電及節水計畫。

黃偉哲表示，中美貿易戰如火如荼，台灣如何提供生產者足夠的市場競爭優勢，吸引台商回流、外資設廠？他認為，產業國際競爭力的重點是「速度」，未來如果擔任市長，一定主動協助企業排除投資及生產障礙；企業面臨的困難及需要，市府更將在第一線解決。

黃偉哲還說，民主社會面臨多元意見，包含經濟發展和環境永續的長久爭議。既要兼顧經濟與環保，又要加強產業國際競爭力，真正的解決之道就是「創新」；藉由創新來爭取「速度」，藉由速度來取得「國際競爭力」。

黃偉哲強調，未來如果當選市長，所有在台南的設廠投資，市府一定主動協助，除透過技術及制度創新，提供更有感、更有效率的「單一窗口一站式服務」外，如果投資障礙來自中央部會，他也會親自到行政院會，哪個部會不合理、不必要的拖延台南重大投資，他就去盯哪個部會，不能讓台南的產業發展和就業受阻礙。

(中時 )