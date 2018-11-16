全國家事類學生技藝競賽 育達高中表現優

2018年11月16日 17:04 中時 呂筱蟬

全國家事類學生技藝競賽育達高中表現優。(呂筱蟬攝)

桃園市育達高中參加全國家事類學生技藝競賽，幼保科高三選手周徽音、鄭羽淇憑藉精湛手藝，在76位參賽者中脫穎而出，勇奪教具製作職種金手獎全國第2名、第6名與團體獎第2名；時尚造型群科高三選手陳品卉與游嘉心榮獲美髮職種優勝、朱勻婷與徐翊瑄榮獲美顏職種優勝，6位參賽同學全數獲獎，成績全壘打。

教具製作職種術科競賽主題，選手設計一本可供4至6歲幼兒學習正向社會行為的圖畫書，內容至少要包含2種正向社會行為，並製作2個適用於圖畫書講述過程中使用的棒偶。周徽音、鄭羽淇分別做出「禮貌好寶寶」與「快樂上學趣」教具作品。

兩位學生分別以學校生活等方式呈現出「問好」、「排隊」、「守秩序」和「分享」等正向行為，作品說明表也清楚敘述使用方法，成為獲獎關鍵。

時尚造型群科科主任李蘭芬表示，這次比賽各校都派出實力堅強的正選手參賽，在美髮職種98人、美顏職種104人同場競技下，由指導老師徐千惠與鄭文華帶領的4位選手能全數獲獎，展現師生的教學成效和技藝成果。

美髮類考不對稱包頭及剪燙染，美顏類則是考20年代造型，只提供黑、灰、白等眼影色，考驗學生技術，學生經過平日苦練，參加比賽累積實力與經驗。

(中時 )