曾莞婷因拒裸露不演《角頭2》？本人現身說分明

2018年11月16日 17:09 中時 林淑娟

曾莞婷出席創世基金會公益活動。（創世基金會提供）

曾莞婷出席創世基金會公益活動。（創世基金會提供）

本土劇女神曾莞婷16日號召粉絲為創世基金會做義工，支持寒士吃飽30尾牙活動。她先前傳出因不願意拍裸露戲，拒絕電影《角頭2》演出，沒想到該片入圍金馬讓她相當後悔，後來又搶奪演出前傳角色的機會，她解釋：「被這樣說滿奇妙的，我是很遺憾，但遺憾的是沒辦法跟豬大哥上一部電影的製作團隊合作，至於前傳，更沒有搶奪之說。」

曾莞婷表示，當初推掉《角頭2》是因為她正在拍八點檔，真的沒時間拍電影，只好忍痛放棄，何況不管沐浴或裸背、床戲，之前拍戲就都拍過了，甚至常常和男演員第一天見面就是要拍床戲，這對已經出道10多年的她來說沒有太大困擾，所以根本不是尺度的問題。這次會接下《角頭》前傳也是因為剛好有空，且該角色是為她量身打造，感情糾葛的戲會比較多。

忙拍戲也忙副業的她抽空出席公益活動，她說參與這活動很有意義，因為創世長期照顧久臥病床的老人以及需要幫助的老人家，她的外婆之前也躺在病床上多年後過世，她深深體會到那樣的老人真的很需要人家關愛，照顧的人也需要很大的愛心和心力。

她回憶，80多歲的外婆原本很健康，摔了一跤後開刀，就好不了，一開始醫生就建議讓她走、不要氣切，因為就算救回來也是躺在病床上，是媽媽捨不得，堅持插管。後來外婆臥床快三年，後期還長了褥瘡也已經完全沒有意識，「她只能呆呆看著你，連表達能力都喪失，甚至可能喝一口甜湯都是困難的，也許喝了下一秒就會卡痰、會呼吸困難，她喪失了人生可以做很多事情的能力，讓人很心疼」。

她說，後來反而是媽媽不忍外婆繼續受苦，和她一起去泰國許願讓外婆安詳離開，「結果兩天後，我還在國外，就接到電話說外婆走了」。媽媽經過這件事後，就交代將來不想受跟外婆一樣的痛苦，她自己也跟媽媽說，「相同的事如果發生在我身上，希望不要拖累家人，就讓我去更好的地方！」

(中時 )