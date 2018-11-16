盧秀燕轟空汙沒輒無同理心 林佳龍回嗆操弄錯誤資訊

2018年11月16日 17:27 中時 王文吉

盧秀燕發送口罩給媒體記者，並呼籲「林市長正視空汙，要有同理心」。（王文吉攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕16日下午持續進行車隊掃街，她在出發前，拿出監察院的官方調查報告，再轟林佳龍團隊「對於空汙危害沒有同理心！」對此，台中市環保局長白智榮表示，很遺憾盧委員一再將空汙當成選舉議題操弄，甚至用錯誤資訊誤導外界，希望政治人物對公共議題發言要更謹慎，別為了選舉而一錯再錯。

盧秀燕拿出監察院調查報告，文件中指出，林市長領導的台中市政府，過去多年來在台中空汙的改善並無實益，沒有效果。盧強調，在官方調查中，民進黨政府的監察院很清楚提到「台中市政府對於空汙改善並無實益」，因此可能要動用一些龍友友的學者替林市長背書，不過我們還是要請林市長真的要有同理心。

盧秀燕指出，今天（11/16）台中的空氣盒子是紅害、紫害等級，有這麼多的辛苦市民們要在街上討生活，大家必須外出工作，一邊被迫呼吸髒空氣，希望林市長，還有民進黨政府不要美化數字，要有同理心，想想看「現在這麼多民眾面臨這樣的烏煙瘴氣」。

盧秀燕提到，現在這個時刻空氣盒子都還是紅害、紫害等級，可是環保署的數字是過去式，仍然顯示空品良好，根本就是假資料。不要忘記台中市政府自己花了1千多萬裝了監測站，卻不敢公開，很多民眾也要求台中市政府花了1.5億，做了空汙對市民健康的影響評估報告，2年過去了，台中市政府也不敢公開。

盧秀燕說，呼吸髒空氣的是台中市民，受傷害的也是市民，18日禮拜天就有市民為了髒空氣要上街頭。「施政要以民為本！」她呼籲，林市長不要為了選舉美化數字、欺騙市民，「因為呼吸髒空氣的是市民，不是林市長！」

台中市環保局長白智榮表示，市府與中央在台中的監測站每日公布最新空品資訊，數據怎會是過去式？空汙評估報告第一期已公布，第二期驗收中，第三期進行整合性調查，正在招標中，完成後也會完整公布，何來不敢公開？

白智榮強調，無法校對的空氣盒子常會失真，現在除監測站，中央也在各縣市裝設「空氣品質微型感測器」，台中境內多達500個，可發揮輔助效果，對空品有更精準的監測。

白智榮指出，根據環保署及環保局監測站數據，過去幾天的空品多為綠燈、黃燈，界於良好與普通之間，今日上午也多為黃燈。受東北季風減減弱影響，下午4時也僅出現4站橘燈，其餘仍為黃燈，甚至有1站綠燈。

白智榮表示，盧委員僅憑空氣盒子就說台中今天是「紅害、紫害等級」，有失客觀，也容易造成民眾不必要的恐慌，建議盧委員對市政再多做了解，才不會一再誤導視聽。

(中時 )