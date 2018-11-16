鄭人碩金馬前夕挺弱勢 透露典禮不穿內褲？

鄭人碩。（威視提供）

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鄭人碩（左起）、威秀影城董事長吳明憲、台灣世界展望會行銷處長陳維智。（威視提供）

一年又近年尾，威秀影城與世界展望會希望幫弱勢家庭兒童們過一個不同的耶誕節，邀來鄭人碩16日為募款活動站台。他明天將出席金馬獎，被問會不會穿紅色內褲增添幸運？他回：「沒有，我不會穿，是不會穿內褲。」是否效法周杰倫？他說：「周杰倫是我學長啊！淡江高中的！」語畢滿頭大汗，擔心玩笑話模糊活動活動焦點。

鄭人碩從《上岸的魚》到新作《人面魚 紅衣小女孩外傳》都演父親角色，戲裡戲外都跟小孩感情相當好。他這次一聽到世界展望會邀請馬上答應，把所有工作排開，車馬、妝髮全部自費力挺活動。威秀與世展會特別邀請1000位弱勢家庭的孩子們寫下願望，他看到很多小朋友在耶誕樹上寫下願望是「想當演員」，但其實他從小願望是最想當「英雄」，父母給他的教育是不管狀況好不好都要努力幫助別人。他戲外助人，戲裡無論是在《角頭2：王者再起》幫人喬事，還是在《人面魚》喬陰間的事，可說是陰陽通吃樂於助人。

鄭人碩認為現在雖然景氣不好，寒冬難過，但還是希望號召觀眾，民眾可到全台14家威秀影城觀影時，掃描現場活動QR-CODE，幫忙線上捐款，也可自由索取影城的耶誕卡片寫下祝福、鼓勵的話給孩子們。凡於12月13日前至台灣世界展望會專屬活動捐款頁面進行線上捐款完成，即可獲得威秀影城耶誕暖心禮兌換券。

(中時 )

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