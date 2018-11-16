劉若英出席金馬影展映後座談 請粉絲吃東北粘豆包

劉若英。（甲上提供）

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《後來的我們》舉行映後座談。（甲上提供）

入圍最佳新導演、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯等五項大獎的《後來的我們》，昨天在台北新光影城的金馬放映場，特別邀請了導演劉若英（奶茶），和幕後製作團隊，一起參加映後座談。

奶茶特別在台北找到了東北才有的小吃粘豆包請粉絲品嚐，這也是幾乎台灣觀眾沒有嘗過的滋味，奶茶還說：「如果沒找到這家做粘豆包的店，可能就要空運來台了！」熱騰騰的粘豆包讓在場觀眾特別體會到了片中田壯壯林家飯館充滿父愛的餐點。

監製張一白很開心這次能夠來到金馬獎參與盛會：「由於這部電影的原型是奶茶的一篇小說改編，雖然是發生在北京的北漂故事，但是起源還是在台北，所以等於是《後來的我們》終於回到了故鄉。」奶茶最近也在自己的臉書上寫了獻給許多《後來的我們》工作人員的感性文字，她說：「我覺得這部電影是一個團隊的作品，每個工作人員給了我最多最好的還有很多的愛在裡面，我很想好好的謝謝他們。監製也要我相信情感的力量。」在場觀眾有許多人真的都因為片中深刻描繪的情感，讓他們感動落淚！

最有趣的是有奶茶的歌迷跟她告白說：「雖然妳演過很多電影，但是我一部都沒看過！但是我聽遍你所有的歌，我發現你劇中的角色都跟你的歌有關，小曉就是你的『為愛癡狂』『想要問你敢不敢』…，林見清是『決定』『也許你不是我唯一的伴侶』『相信你對我付出的是真心真意』…這是你的第一部電影，但是你有很多很多好聽的歌，所以我相信你以後會有更多好看的電影。」

來自各地的影迷來朝聖，有一位韓國影迷因為在韓國Netflix的平台上面看了這部電影，覺得《後來的我們》是今年最好看的電影，得知金馬影展有特別放映，特地從韓國飛來想要一睹大銀幕風采。

(中時 )

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