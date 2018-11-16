五福旅遊「福氣中國」 系列站穩市場 獨家影音行程表擦亮招牌

2018年11月16日 17:29 工商 張佩芬

黃山飛來石。圖：五福提供

五福豪華遊覽車。圖：五福提供

遊覽車內尊榮三排椅。圖：五福提供

五福旅遊「福氣中國」系列，目前已邁入第9年，從最早期的北京、桂林、華東三大路線為敲門磚，不斷透過旅客反饋的意調表，來調整成符合民眾需求的高端產品，發展至今，全系列已高達25條路線規劃，行程選擇上幾乎囊括全中國的旅遊路線，包含了國人喜愛的張家界、黃山、桂林、北京、貴州、西安、江南、新疆…等。

行程有別一般市場走購物站、低餐標、需自費的團體行程，在餐食與交通、住宿等細節上更為用心。安排體驗當地特色風味餐，眾多景區採用環保電瓶車或搭乘纜車、VIP快速通道，讓民眾能更加舒適且快速的進入景區參觀，強調全程無購物、無自費、升等尊榮三排椅、贈Wi-Fi、高餐標、入住品牌五星酒店，提供給消費者舒適尊榮的旅程感受。

其中張家界路線可飽覽天門山風景區，體驗搭乘袁家界家百龍電梯、張家界大峽谷玻璃橋、鳳凰古城遊船、十里畫廊小火車來回，特別安排黃龍洞VIP通道，入住2晚五星禾田居，有別於一般市場需自費看秀，行程再加贈天門狐仙秀、魅力湘西秀(VIP席)，上架銷售以來一直為熱銷商品。其次還有江南、黃山、桂林等路線，也十分受到民眾青睞。

在影音行銷當道的年代，獨家率先市場推出影音行程表，以「福氣中國」全系列商品為首，透過3-5分鐘的影片精華濃縮呈現，消費者可以藉由影像去感受當地實際美景及了解行程特點，不僅於五福旅遊官方網站上看觀賞，同步上傳至五福旅遊Youtube頻道，影片能直接轉發分享給同行親友，對於較年長的消費者來說更為親切方便。

五福眼見「福氣中國」系列已成熟穩建，自2015年參加品保協會舉辦的旅遊金質獎徵選，連續三年獲得肯定，包含2015年「張家界、天門聖境頂級８日」、2016年「徽州之美黃山江西精華７日」、2017年「至尊江南美食頂級5日」。主打高端高品質的福氣中國，市場銷售上表現亮眼，今年整體銷售額更是成長近10%，已成為五福旅遊一塊亮眼招牌。

福氣中國產品連結http://www.lifetour.com.tw/eweb_lifetour/html/art/8851602luckychina/index.html

(工商 )