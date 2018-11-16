台中港三井OUTLET PARK 29日試營運

2018年11月16日 17:33 中時 陳淑娥

台中港三井OUTLET PARK將於29日試營運，市長林佳龍16日前往視察。（台中市政府提供）

台中港三井OUTLET PARK打造高約60米大型海港景觀摩天輪，含6座地面透明車廂，海景將盡收眼底。（台中市政府提供）

台中港三井OUTLET PARK即將開幕，將提供約至少2000個就業機會。（台中市政府提供）

台中港三井OUTLET PARK即將誕生！歷經兩年多規劃及興建OUTLET將於29日試營運、12月12日正式開幕。市長林佳龍16日前往視察時表示，170個櫃位陸續裝潢進駐，將如期與大眾見面，共同迎接被視為海線歷年來最大盛事。

台中市長林佳龍在副市長張光瑤、經發局長呂曜志等人陪同下，前往台中港三井OUTLET PARK視察摩天輪及西大街等建設，台灣三井不動產股份有限公司副總經理藤野隆史、台灣三井不動產股份有限公司公關暨行銷經理曾玲玲、三井OUTLET PARK台中港店長蔡仲哲等人，也到場說明目前準備情況。

林佳龍指出，日本三井不動產集團斥資25億元，在台中港打造中台灣最大規模的臨海購物中心，已有170間廠商進駐，其中約20家是新進駐台灣的店家，招商相當成功，更為台中創造2000個工作機會，三井投資台中可說是創造雙贏。

林佳龍表示，市府將以三井OUTLET PARK為中心，串聯梧棲漁港、梧棲老街、高美溼地、鰲峰山等景點，並結合文化公車路線及接駁系統。同時，更有捷運藍線、大台中山手線之海線鐵路高架化等軌道建設計畫，搭配海陸雙港長期規劃，與港務公司規劃「市港合作」，推動遊艇碼頭及郵輪碼頭觀光。

台灣三井不動產公司副總經理藤野隆史則肯定台中具有很大發展潛力，有良好的市場性，未來希望在台中有更多投資機會。三井OUTLET PARK台中港店長蔡仲哲指出，台灣第一座臨海購物中心擁有很多獨有的海港特色，選用許多貨櫃進行佈置，並保留海港邊的「繫船柱」搭配，高約60米大型海港景觀摩天輪含6座地面透明車廂，海景美色將盡收眼底。

經發局表示，三井OUTLET PARK約提供至少2000個就業機會，並持續與台中市政府合作徵才，其中台灣創造餐飲公司更開出6萬5千薪資召募店經理。未來營運後預估平日每天可吸引15000、假日28000觀光人潮，並帶動海線觀光發展。

(中時 )