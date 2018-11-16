鬥牛士薪資高？但遇上700公斤狂牛 被當人肉盾牌甩

2018年11月16日 17:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

薪水不漲物價狂漲，然有些工作雖然待遇好，但可是要「人命」的！有一群人整天以「命」相搏的賣命工作，他們的工作內容遠遠超越你的想像！Discovery頻道《要命苦差事》節目主持人提姆．甘迺迪挑戰全美最危險的工作，從美國德州牛仔重鎮沃斯堡挑戰擔任「鬥牛士」，在牛仔馬術競技圍欄錦標賽上與公牛互槓、被重達700公斤抓狂的公牛當人肉盾牌甩。 Discovery頻道《要命苦差事》帶領觀眾一同深入認識全美國最「要命」的工作，告訴你這些賣命工作者到底有多辛苦、多偉大！

《要命苦差事：美國鬥牛士》鬥牛士不畏頭骨破裂、頸部骨折、被牛角刺穿身體甚至送命的風險 拚了命的保護騎士 只為了那無法拋棄的兄弟情誼。（Discovery頻道 提供）

全球最危險的運動項目之一—牛仔馬術競技為美國德州的官方運動，每年有八千萬粉絲到場看比賽，更有超過一億人在電視前守候。在競技場上人人關注凌駕公牛背上的英勇騎士，卻鮮少有人注意地面上的鬥牛士。鬥牛士唯一的工作內容，就是不顧一切保護騎牛士、引開憤怒且不受控的公牛，甚至在必要時刻當「人肉盾牌」衝去被牛角頂。

一頭公牛重近七百公斤，在短短三秒內就能從靜止狀態衝到時速56公里，撞擊力道可達近三噸，等於被時速40公里的小客車撞上！而鬥牛士不畏頭骨破裂、頸部骨折、被牛角刺穿身體等重大傷害或甚至送命的風險，拚了命的保護騎士，只為了那無法拋棄的「Bromance」，因為當兄弟倒下的瞬間，絕對不會只拋下兄弟一個人！

《要命苦差事：試飛員》目前全世界僅有2%2c000名試飛員 他除了測試飛機的運作是否正常外 還得賭上生命放手一搏、挑戰飛機的飛行極限。（Discovery頻道 提供）

對於一般人來說，搭乘飛機飛往世界各地可說是再常見不過的事，但你知道嗎？目前全世界僅有2,000名試飛員，他們的工作除了測試飛機的運作是否正常之外，還得賭上生命放手一搏、挑戰飛機的飛行極限。試飛員在6,000公尺的高空中模擬飛機失去動力的狀況，並以時速數百公里的速度、頭下腳上的飛行，一般人承受4到5G的力，只要短短幾秒鐘就會陷入昏迷，但試飛員必須承受「9G」的力至少90秒以上，並靠著神一般的意志力維持大腦意識、迅速找到方位重新控制飛機，將瘋狂失控的飛機擺平！

《要命苦差事：試飛員》除了模擬空中墜機狀況外 若遇到墜機後機艙起火時 試飛員也得在20秒的黃金時間內從狹小的機艙內即刻脫身。（Discovery頻道 提供）

Discovery頻道《要命苦差事》將於11月19日每周一晚間10點首播，這次將聚焦於美國從事最艱難工作者身上，帶領觀眾看到各行各業背後辛苦的一面，以及這些「賣命」的工作內容到底有多瘋狂，不是一般人能勝任的！

(中時電子報)