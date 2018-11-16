嚇人！謝和弦綁鉛塊投水如「泡腫的浮屍」

2018年11月16日 17:39 中時 尤嬿妮

謝和弦為拍攝新專輯視覺，首次嘗試水中攝影。（華納音樂提供）

謝和弦（R-Chord）相隔2年推出新專輯《像水一樣》，專輯靈感來自「一代武術宗師」李小龍早年的珍貴片段，他以「水」比喻人生，形容做人要像水一樣，看似柔軟卻帶剛強；此外，謝和弦為專輯視覺嘗試水中攝影，R-Chord不僅綁鉛塊沈進五米深水底拍照，更穿上輕柔的全透明白紗裝，試裝時讓他一度感到害羞。

聊到專輯概念，R-Chord表示靈感是來自於他十分崇拜的「一代武術宗師」李小龍，他某次在因緣際會下看到一段李小龍流傳許久的珍貴片段，談到了他的人生與武術哲學，當中以「水」結合自己待人處事的原則與榜樣，描述水是這個世界上最柔軟卻也最剛強的物質，不但能流動也能衝擊；看來柔軟卻能滴穿最硬的石；能看得見它，卻無法抓到它、甚至打擊、傷害它。這段話深深的震撼了R-Chord，明白硬碰硬不一定最強，也因此讓他寫下了〈像水一樣〉。

為了這次的視覺拍攝，R-Chord也首次嘗試「水中攝影」，為了潛入深達5米的水裡，沒有潛水經驗的R-Chord甚至在身上綁上鉛塊，事後忍不住笑說：「剛簡直是要我的命，水好深啊，完全碰不到地！」他當天從下午一路拍到凌晨，連續4、5個鐘頭泡在水裡面，上岸時皮膚已泡皺成一團、冷到直發抖，R-Chord開玩笑自嘲：「我剛在裡面覺得自己是水龍王，現在回到陸地覺得自己是泡腫的浮屍！」〈像水一樣〉21日於Hit Fm首播。

(中時 )