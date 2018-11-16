影》5歲女童隨地便溺教不會 活活被父親打死判9年10月

2018年11月16日 17:36 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導、 郭佩凌 /綜合報導、

(示意圖/達志影像)

桃園市一名黃姓人父，因為家中5歲小女兒無法自己控制便溺，經常隨地大小便，這名父親用衣架跟抓耙子把女兒打到傷痕累累，還踹她的腹部，去年年底女童在家昏迷送醫後不治身亡，當時醫生發現女童體重才9公斤，身形明顯比同齡小孩瘦小，身體也被打得遍體鱗傷所以通報給社會局，整件事情才曝光。事後父親坦承動手，稱「沒那麼用力」，但桃園地院認為他身為人父、卻用不理性的方式管教女兒致死，昨依傷害致死罪判處9年10月徒刑，母親另案審理中。

去年12月，黃男又因女兒隨地便溺怒踹女兒腹部。隔天上午，女童喝牛奶時表示全身不舒服，隨後全身癱軟，緊急送醫後不治，檢警相驗時，發現女童瘦到一整排肋骨都清晰可見，嚴重營養不良，與同齡兒童身高跟體重差距太大，且後腦勺至少3處已結痂舊傷、額頭至少2處瘀傷，身上多處瘀青，最後解剖鑑定其死因，為頭部及全身多處外傷導致低血溶性休克，以及中樞神經性休克死亡。

蘋果報導桃園地院審理時，黃男坦承因女兒經常隨地便溺，說不聽也教不會，所以失去耐心，才嚴厲的修理她，也承認有用腳踹女兒腹部，但不是故意的；黃妻也坦承曾動手教訓女兒，法官認為黃男身為人父，對女兒負有保護教養之義務，只因為她無法控制大小便，就以不理性方式而把她毆打致死，昨依傷害致死罪判處黃9年10月徒刑，黃妻另案審理中。

(中時電子報)