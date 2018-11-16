印度核潛艦首次「戰略威懾巡航」媒體：可瞄準中國

2018年11月16日 17:42 中時電子報 盧伯華

印度自製核動力潛艦殲敵者號首度戰略巡航

印度首艘國產核動力潛艦「殲敵者」(Arihant)號於本月初進行首次號稱「戰略威懾巡航」任務，該國總理莫迪稱這是一次「歷史性成就」。印媒則強調，核動力潛艦攜帶12枚K-15「海洋」(Sagarika)潛射彈道導彈，「可以瞄準中國」。

印度首艘國產核動潛艦於2016年服役，成為聯合國安理會5個常任理事國之外唯一獨自研發和建造核潛艦的國家，外界甚至以此認為這是印度用以加入常任理事國的籌碼。

據《鳳凰網》引述印媒NDTV報導，印度第一艘自主設計和建造的核動力潛艇殲敵者號於近期完成了首次「戰略威懾巡航」任務。印度總理莫迪也在推特發文對參與潛艇建造的人表示祝賀，稱這是一項「歷史性成就」。

莫迪說：「在這樣一個時代，擁有可信的核威懾力量是當務之急。殲敵者號的成功對那些沉溺於核訛詐的人做出了恰當的回應。」「印度三位一體核武力將是全世界和平與穩定的重要支柱」。所謂「三位一體」核武力指的是戰略彈道導彈核潛艦，與印度原先已擁有的陸基彈道導彈和戰略轟炸機。

印度國防部長西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)也表示祝賀，她指出，印度現在是少數幾個能夠「設計、建造和運行戰略核潛艇」的國家之一。

報導說，殲敵者號核動力潛艦排水量約6000噸，由一台功率為80兆瓦的核反應堆提供動力，可以達到24節的速度。目前，該核潛艇可以攜帶12枚K-15「海洋」潛射彈道導彈，但是射程有限。印度下一階段的目標是攜帶4枚射程能達到3500公里以上，攜帶2000公斤核彈頭的K-4潛射彈道導彈。

在印度NDTV的報導中再次提到中國，稱殲敵者號戰略核潛艇「可以瞄準中國」。

印度戰略核潛艇計劃前後已經歷30年了，目前的主要對抗目標除了中國之外，還有宿敵巴基斯坦。而巴基斯坦已經在2017年發射了可攜帶核彈頭的Babur-3潛射巡航導彈。今年3月，巴基斯坦更成功地進行了另一次Babur核潛射巡航導彈(SLCM)測試，並宣佈它已經獲得「可靠的二次打擊能力」。

(中時電子報)