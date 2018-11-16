好狗命! 咬傷十幾人惡犬沒被關 還吃香喝辣享受「帝王級」待遇

2018年11月16日 17:48 中時 周麗蘭

小黑咬人紀錄超過10人，主人希望牠年紀越大越收斂就好。（周麗蘭攝）

西洋俗諺說「某人的食物，別人的毒藥」， 7歲的土狗小黑自領養迄今已咬過10多人，79歲勇伯仍當成孫子一樣疼，上街為牠買滷肉飯，甚至特地煮飯給牠吃，不忍牠住狗籠，還買了好幾條鍊子替換，勇伯愛狗不用理由、沒有極限。

小黑是斗六市長安里施瓜寮社區兇惡第一名的狗，狗主人張忠勇也是村內第一名溫和的狗主人，小黑忠心耿耿，任何風吹草動都通報。

勇伯表示，當小黑還是小狗仔、被認養時就咬人，被咬過的有10多人，包括郵差、報童、親友、鄰居，最嚴重的是報童，咬到小腿肉差點掉下。

一名阿婆不信馴服不了小黑，有天特意拿雞腿餵牠，結果被咬中小腿；另一名80多歲溫和老阿婆靠太近被咬2次，第二次嚇到昏倒。

勇伯說，小黑是他帶孫子去動物醫院認養的浪浪，因為會咬人，2歲以後就一直綁在柱子，但不小心靠近的人還是被咬，很多人建議送走或人道處理，但他始終沒考慮。

原來勇伯曾養過2條很乖的狗，最早的一隻狗會騎牛，牛看到牠會蹲下來讓狗坐在背上，全村都稱奇；第二隻頤養天年老到眼睛失明撞到柱子死去，生前最愛牛奶配麵包。

雖然小黑一直闖禍，老人家疼孫、疼狗出名，仍照三餐燉豬肉、買雞腿、買滷肉讓牠配飯吃，捨不得牠挑嘴不吃飯。

最近經常有候選人來拜票，勇伯的孫子寫一張告示「家有惡犬，請勿靠近」，並加強在小黑脖子掛鐵鍊外加狗繩，希望人狗互不侵犯。

極為兇惡的小黑也有天敵，最怕的鄰居鬥牛犬「肯醬」，4歲的肯醬活潑好動，小黑被盧，只要看到肯醬就逃之夭夭。

(中時 )