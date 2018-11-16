陳揮文復出第2天拍桌了 激讚韓國瑜這句「講到心坎裡」

陳揮文復出螢光幕第2天，繼續談韓流現象。(取自YouTube)

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中時電子報
陳揮文拍桌讚韓國瑜「民進黨不是高雄人的爸爸」講的好。(取自YouTube)
陳揮文。(本報系資料照)
陳揮文大讚韓國瑜「民進黨不是高雄人的爸爸」講到心坎裡。(影片自18:45開始)
「我是你爸爸」！ 陳其邁斥王郁琦 爆失言

名嘴陳揮文消失螢光幕長達6年，日前再度復出開始上節目，昨晚是他復出的第2天，他受邀在于美人主持《國民大會》談「韓流」現象，而陳揮文更大讚國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在岡山造勢場開嗆「民進黨不是高雄人的爸爸」，一句話不僅講到大家心坎裡，也讓他讚賞到忍不住現場拍桌叫好。

昨日是陳揮文復出螢光幕第2日，他與于美人交情好，上節目時還一度被于美人笑虧：「揮文耶，好久沒看到你了！」他也搞笑自嘲今天來賓不是白雲，「我是白雲的朋友。」

另外，陳揮文也提及韓國瑜在岡山造勢場上說的這句「民進黨不是高雄人的爸爸」讓他很喜歡，「這個講到心坎裡了，你在高雄市高雄縣2、30年了，你又不是我爸爸，對不對？你說你做的好。」所以陳揮文也強調為什麼會有韓流的原因就在此，于美人則認為韓國瑜這句話講得很直白又簡單，讓高雄人一聽就懂，選後一定要把韓國瑜講話邏輯做一個完整分析。

朱學恒也補充背後故事，原來陳其邁當年在前陸委會主委王郁琦時，曾失言爆出「我是你爸爸！」所以現在網友們都在看陳其邁應該怎麼回應呢。

另外，陳揮文也提及，其實陳其邁人不錯，不是壞人，但陳其邁也沒想到，「我初選都過了，怎麼突然調一個韓國瑜來，選得這麼慘」，陳揮文認為陳其邁其實是被總統蔡英文拖累，也分析陳其邁本週六黃金周一定會拚場，氣勢會起來。

(中時電子報)

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