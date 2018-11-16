SBL》新球季17日開打 林書緯瞄準冠軍與MVP

隨著新球季即將開打，富邦後衛林書緯目標幫助球隊奪冠與拿下年度MVP。(中華籃協提供)

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中時電子報
黃及人
林書豪在新球季的目標將是幫助富邦奪冠，且摘年度MVP頭銜。(Red Bull提供)

邁入明年正式職業化的最後1個超級籃球聯賽(SBL)新球季，將於17日在桃園巨蛋熱鬧開打，晚間7點30分隨即重演上季總冠軍賽對決戲碼，也就是桃園璞園遭遇富邦勇士，勇士明星後衛「豪弟」林書緯也提前宣告自己目標！

林書緯透過「Red Bull」拍攝影片表示，自己新球季的目標，首先就是幫助富邦奪下總冠軍，然後自己希望可以搶下年度MVP獎項，畢竟富邦上季在冠軍賽遭到璞園4比2淘汰出局，落敗主因之一是林書緯與塞勒雙雙掛彩缺陣。

上季季後賽表現相當出色的林書緯，卻在總冠軍賽第2戰不慎傷到左腳踝，雖然咬牙撐完第3戰，卻在第4戰開打前夕，突然宣告因傷無法上場，儘管他在第5戰隨即回到場上繼續拚戰，仍然挽回不了富邦遭到淘汰出局的命運。

「我當然迫不及待重回球場，下一季的目標當然是總冠軍，畢竟我們的核心球員都已歸隊，所以下一季我們將是一支相當危險的球隊，」林書緯在影片中表示，「能拿MVP，一直都是我的目標，我想我會有機會可以實現的。」

SBL第16季例行賽將於17日正式開打，下午5點先由裕隆納智捷出戰金門酒廠，晚上7點進行開幕典禮，晚上7點30分重演上季總冠軍賽戲碼，將由地主桃園璞園對上富邦勇士，新球季最大看點還是「雙洋將」新制啟動！

(中時電子報)

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