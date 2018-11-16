台中》盧秀燕回擊韓流助攻B咖說 林佳龍陣營嗆猛噴口水

2018年11月16日 17:54 中時 王文吉

國民黨台中市長候選人盧秀燕在前立委楊瓊瓔及尋求連任的市議員賴朝國陪同掃街。（王文吉攝）

盧秀燕勝選車隊前往潭子鬧區掃街，熱情支持者揮旗大喊「凍蒜」。（王文吉攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕選情倒吃甘蔗，因獲「韓流」加持，日前被林佳龍諷刺淪為B咖，林還強調「我是A咖，不需誰來幫我加持！」盧秀燕16日下午車隊掃街前四兩撥千金回擊，「林市長講完這句話後，蔡英文總統傾全黨之力幫他站台，這段時間也有很多龍友友幫他站台，林市長常常說一套做一套。」

盧秀燕下午在潭子、大雅、神岡進行車隊掃街，市議員賴朝國、吳顯森、賴朝國一同登上戰車陪同拜票。針對林佳龍日前在廣播節目中表示「韓流讓盧變B咖」，盧秀燕回應表示，林市長講完這句話後，就看到蔡英文總統來幫他站台，這段時間也有很多龍友友幫他站台。

「林市長常常說一套做一套！」盧秀燕說，林市長說不需要人家幫他站台，但是第二天，蔡總統率民進黨中執會，傾全黨之力站台。盧強調，林市長與蔡總統是同一個團隊，他們把台中搞得烏煙瘴氣，把台灣經濟都快搞垮了。

媒體好奇在盧秀燕眼中的林佳龍是什麼咖？盧強調，她在人民面前很謙卑，「我不會做對林市長做這種評論，即使他對我做人身攻擊，我也不會評論，謝謝！」

林佳龍陣營發言人林尚賢表示，相關立論基礎，包含台中人不喜歡這種意識形態、候選人要靠政績及歡迎韓國瑜來看花博等，昨日均已講清楚，不再回應盧秀燕選情告急的口水。

(中時 )