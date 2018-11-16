台中》盧秀燕回擊韓流助攻B咖說 林佳龍陣營嗆猛噴口水

國民黨台中市長候選人盧秀燕在前立委楊瓊瓔及尋求連任的市議員賴朝國陪同掃街。（王文吉攝）

友善列印
中時
國民黨台中市長候選人盧秀燕在前立委楊瓊瓔及尋求連任的市議員賴朝國陪同掃街。（王文吉攝）
盧秀燕勝選車隊前往潭子鬧區掃街，熱情支持者揮旗大喊「凍蒜」。（王文吉攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕選情倒吃甘蔗，因獲「韓流」加持，日前被林佳龍諷刺淪為B咖，林還強調「我是A咖，不需誰來幫我加持！」盧秀燕16日下午車隊掃街前四兩撥千金回擊，「林市長講完這句話後，蔡英文總統傾全黨之力幫他站台，這段時間也有很多龍友友幫他站台，林市長常常說一套做一套。」

盧秀燕下午在潭子、大雅、神岡進行車隊掃街，市議員賴朝國、吳顯森、賴朝國一同登上戰車陪同拜票。針對林佳龍日前在廣播節目中表示「韓流讓盧變B咖」，盧秀燕回應表示，林市長講完這句話後，就看到蔡英文總統來幫他站台，這段時間也有很多龍友友幫他站台。

「林市長常常說一套做一套！」盧秀燕說，林市長說不需要人家幫他站台，但是第二天，蔡總統率民進黨中執會，傾全黨之力站台。盧強調，林市長與蔡總統是同一個團隊，他們把台中搞得烏煙瘴氣，把台灣經濟都快搞垮了。

媒體好奇在盧秀燕眼中的林佳龍是什麼咖？盧強調，她在人民面前很謙卑，「我不會做對林市長做這種評論，即使他對我做人身攻擊，我也不會評論，謝謝！」

林佳龍陣營發言人林尚賢表示，相關立論基礎，包含台中人不喜歡這種意識形態、候選人要靠政績及歡迎韓國瑜來看花博等，昨日均已講清楚，不再回應盧秀燕選情告急的口水。

(中時 )

新北》侯友宜為黨籍市議員候選人… 台中》中西區議員選戰「穩上」耳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。