夜間打卡聖地 新北耶誕城、饗Mega 50美饌一次滿足

2018年11月16日 18:15 中時 徐力剛

南洋風料理「黃咖哩炒蟹」口感微辣，可品嘗螃蟹鮮美滋味，售價800元＋10％／道。（圖片提供／ Mega 50）

自助吧檯設置「蝦兵蟹將蒸籠區」，提供各式生猛海鮮，讓饕客大飽口福。（圖片提供／ Mega 50）

新北耶誕城大型聖誕樹裝飾，充滿過節氛圍。（圖片提供／ Mega 50）

伴隨冬季到來，闔家出遊來到新北歡樂耶誕城享受華麗燈光秀，搭配各式饕餮美饌，為黑夜增添暖暖幸福感。Mega 50餐飲及宴會旗下3間餐廳同步祭出「Mega 50歲末饗宴」活動，即日起至2019年1月1日限期供應，以美食挑逗饕客味蕾，譜出全新味覺圓舞曲。

粵菜餐廳「望月樓」以冬季補身為發想，推出石鍋紅燒花錦鱔、港式燜羊腩煲、小米海鮮泡飯等6道料理，其中「石鍋紅燒花錦鱔」精選10斤重紐西蘭花錦鱔為食材，新鮮活鱔皮滑肉厚，先抹上生粉走油定型，起鍋酥炸蒜頭、伴炒蔥薑，再加入燒肉及柱侯醬烹煮，將腐竹、北菇、炸魚片下鍋燜扣後勾芡收汁，裝盛於滾燙石鍋，Q彈魚皮富含膠質，肥美肉質令人驚艷。

明星品項「小米海鮮泡飯」提供桌邊表演秀，選用老母雞精燉高湯為基底，加入丁狀干貝、蝦仁、絲瓜、北菇、瑤柱絲、手拆蟹肉及蒸熟小米，服務人員現場示範在高溫湯鍋加入脆米，當脆米與湯汁接觸那刻，霹啪作響聲音吸引饕客目光，佐以各式海鮮食材享用，口中蘊涵豐富大海精華。另道「黑枸杞烏雞燉甲魚湯」使用烏雞、活甲魚和黑枸杞製作，產自大陸青海、新疆等地的黑枸杞極為少見，含有豐富維生素、礦物質和花青素，搭配甲魚、淮山、瑤柱蒸燉3小時，是道充滿海中韻味料理。

Asia 49亞洲料理及酒廊新菜「黃咖哩炒蟹」，主廚嚴選八兩重紅蟳，裹上太白粉酥炸，加入三色椒、洋蔥、雞高湯、奶水，佐以特製黃咖哩醬和時蔬醬拌炒收汁，與香烤法國麵包一同品嘗，滋味堪稱一絕。

50樓Café則在既有餐檯變出變化，設置全新「蝦兵蟹將蒸籠區」，現場提供天使紅蝦、泰國蝦、藍蟹、旭蟹等生猛海鮮，肉食主義者最愛的蜜汁烤火雞佐野莓栗子醬、威靈頓豬排、坦都里優格羊肉、醋溜松鼠魚、水煮牛、羊肉爐、藥膳烏魚湯等特色美饌，滿足不同消費族群。

(中時 )