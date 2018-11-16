台中》中西區議員選戰「穩上」耳語出籠　綠江肇國、藍張彥彤澄清

台中市議員江肇國受「穩當選」耳語所苦，臉書貼文澄清「選舉沒有穩，只有您投下這票，做事的江肇國才能繼續服務」。（翻攝臉書）

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國民黨議員候選人張彥彤遭「穩上」耳語及配票流言困擾，大喊「新人」選情艱困。。（陳淑芬翻攝）

台中市中西區議員選舉，一般對藍、綠陣營各看好的現任議員江肇國及張彥彤，紛紛告急。兩人均有同黨候選人壓力，又承受黨內出走候選人挖票，背腹受敵，近日再現「穩上」耳語。江肇國陸續發簡訊及網路貼文澄清，打出「選舉沒有穩」來固票；張彥彤也遭耳語及配票流言困擾，大喊「新人」選情艱困。

7名候選人各來勢洶洶，攻搶3席激戰。民進黨提名現任議員江肇國及立委黃國書服務處執行長黃守達，打出「2席全上」口號；國民黨提名老將市議員張宏年的兒子張彥彤、公平里資深里長陳駿霖，喊「坐1望2」。時代力量提名的吉龍里長李國禎，是前黃國書服務處主任及資深民進黨籍里長；以無黨籍參選的柯貞竹則是前國民黨中常委，另有律師吳光中。

中西區市議員選舉選情緊繃，被外界看好反成包袱。江肇國15日傳出固票簡訊，指出「近來有大量電話謠言說江肇國『穩當選』，票要全部改投其他人。肇國懇求，選舉沒有穩，只有您投下這票，做事的江肇國才能繼續服務」。

江肇國16日又在臉書發文「拒絕謠言、堅定支持」，指稱，服務處接到數十通支持者電話反映，有人以電話造謠說「江肇國已經穩穩當選，請把票都改投他人」。江肇國在文中強調，他一向與人為善，也樂於助人，但實在不能接受如此選舉歪風，蓄意欺騙選民，整碗捧走，一票不留，實在太惡質。

而張彥彤也告急指出，民進黨中西區議員上屆選舉大勝國民黨近7500票，今年不但有行政資源護持，又有現任立委、議員鞏固基層；反觀，國民黨推出新人，知名度相對不足，還有違紀參選瓜分票源，他的選情艱困，自顧尚且不暇，根本禁不起票源再被瓜分。

張彥彤指出，各候選人都非等閒之輩，若要求「配票」等於公開承認自己比不如他人，對支持者很失禮。他呼籲，候選人要各自展現自己的政見與優點，來爭取選民認同，才是民主選舉的本質。

(中時 )

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