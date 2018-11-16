竹市與中央聯手推動新竹X科技園區計畫

2018年11月16日 17:59 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅16日表示，竹科X計畫目標可創造400億的產值，為地方帶來超過1萬個工作機會，更可促進台灣經濟再發展。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右四）16日與立委柯建銘（右三） 多人一起視察竹科X預定地。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（左六）16日與立委柯建銘（左五） 等多人一起視察竹科X預定地。（陳育賢攝）

結合中油、台肥及市府藝文特區共36公頃土地的「竹科X」產業園區，會是未來新竹甚至台灣經濟發展的關鍵，並是下1個世代的創新產業園區。（陳育賢攝）

因應產業轉型與竹科積極擴充廠房所面臨用地不足的問題，新竹市政府力推「竹科X計畫」，將公道五路蛻變為嶄新的科技廊帶，市長林智堅表示，竹科X計畫目標將可創造400億的產值，為新竹市帶來超過1萬個工作機會，促進台灣經濟再發展，幫助台灣科技再升級。

新竹市長林智堅16日與立委柯建銘、科技部長陳良基、中油董事長戴謙、農委會副主委李退之、竹科管理局長王永壯、科學園區工會秘書長張致遠、台肥總經理黃耀興、市議員鄭宏輝、曾資程、鄭貴元等人一起視察竹科X預定地。

林智堅表示，這塊結合中油、台肥及市府藝文特區共36公頃土地的「竹科X」產業園區，會是未來新竹甚至台灣經濟發展的關鍵，這裡是下1個世代的創新產業園區。

林智堅指出，未來園區內將會規畫8公頃的藝文特區，計畫投入超過9億元經費，打造國際展演中心、兒童探索館與活化新竹文創館，創造出1個兼具研發、辦公、消費、娛樂與藝文的生活環境，讓這座新世代產業園區充滿人文藝術的氛圍。

他強調，新竹市就是台灣的矽谷，企業回台投資首選就是新竹市，讓公道五路做為新竹市產業再升級的基地，市府將透過產業政策進行協助，透過「1個園區2個廊帶3支箭」，與台肥、中油、竹科管理局與中央共同打造出下1世代的產業園區。

他並期待透過竹科X計畫帶來產業的加值與再發展，未來竹科X基地會連結前瞻計畫中的新竹大車站與輕軌計畫，希望透過便捷的交通網讓整體發展更完善，成為名副其實的台灣科技首都。

科技部長陳良基則表示，竹科是台灣產業的驕傲，未來10年竹科的發展規畫是軟硬整合、智慧應用與以軟帶硬的目標，現在面臨用地不足的瓶頸，他感謝市長林智堅與立委柯建銘對未來竹科發展與用地的支持，更肯定林智堅是位非常積極有力的地方首長，科技部對竹科X計畫會全力協助。

民進黨立院總召柯建銘則指出，竹科的發展從100億到現在的1兆，發展快速，現在面臨用地飽和，竹科X計畫會是東區發展的最後1塊拼圖，完成後將翻轉東區，他也再次稱讚市長林智堅，有好的執行力，4年就可以改變1座城市。

台灣中油董事長戴謙強調，林智堅對竹科產業的發展和願景了解透徹，清楚知道企業需要什麼，中油對竹科X計畫會全力支持市府。

科學園區同業公會秘書長張致遠也表示，科技產業和幸福城市可以合併共好，他代表竹科感謝林智堅對產業的協助，更稱讚市府團隊的執行效率讓竹科的廠商有依靠感到很安心。

市府產發處長吳甲天指出，竹科X計畫用地緊鄰清大、交大、工研院與科學園區，做為產業轉型與吸引國內外企業設立總部有絕佳的地理優勢，適逢竹科管理局面臨企業擴廠用地不足，因此竹科X計畫將提供企業最佳的位置與環境，產發處也會積極協助招商，幫助解決問題，共同打造下1世代的產業園區。

(中時 )